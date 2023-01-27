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Зеленський почав "марафон чесності", щоб не пустити спортсменів з РФ на Олімпіаду

Євген КізіловП'ятниця, 27 січня 2023, 21:06
Зеленський почав марафон чесності, щоб не пустити спортсменів з РФ на Олімпіаду
володимир зеленський, фото офісу президента

Президент Володимир Зеленський оголосив про початок "марафону чесності", який буде спрямований на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників Росії.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського в соцмережах

Деталі: Президент висловив розчарування, заявами очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, який хоче повернути російських спортсменів у міжнародні змагання. "Я неодноразово із ним говорив. І так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни", - зазначив Зеленський.

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Він звернув увагу, що тиранії часто використовують спорт заради своїх ідеологічних інтересів. "Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю", - сказав президент.

Пряма мова: "Я не хочу розбиратися в тому, що саме стало мотивом для пана Баха, щоб просувати таку ініціативу. Але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим паче – у паризькій Олімпіаді.

Українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу нашого народу від російської агресії. Російські удари забрали життя сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом.

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Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху. Олімпійські принципи та війна – фундаментально протилежні одне одному".

Також Зеленський запросив Баха в Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує.

Що передувало:

  • Раніше Зеленський уже висловлював розчарування присутністю президента Олімпійського комітету Росії на саміті МОК 9 листопада та намірами повернути російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором.
  • А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запрошував голову МОК Томаса Баха у Дружківку на Донеччині.

Теми: ЗеленськийспортРосіяОлімпіада
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