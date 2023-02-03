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Здавати Бахмут ніхто не буде – Зеленський

"Українська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 16:39
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута Донецької області не буде.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Зеленського з пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС

Пряма мова: "Здавати Бахмут ніхто не буде. Боротимемося, скільки зможемо. Будемо боротися, скільки можемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею. Вважаємо наших героїв, які там пали – героями. Якщо буде пришвидшене постачання зброї, а саме далекобійна зброя, то ми не тільки не відійдемо від Бахмуту, ми почнемо докуповувати Донбас".

Передісторія: Командувач Розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що утримуючи Бахмут, українські сили виграли час для створення нових ліній оборони, тому найближчим часом вони, найімовірніше, підуть із міста.

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Теми: ЗеленськийБахмут
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