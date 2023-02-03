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Здавати Бахмут ніхто не буде – Зеленський

"Українська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 15:39
Здавати Бахмут ніхто не буде – Зеленський
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута Донецької області не буде.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Зеленського з пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС

Пряма мова: "Здавати Бахмут ніхто не буде. Боротимемося, скільки зможемо. Будемо боротися, скільки можемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею. Вважаємо наших героїв, які там пали – героями. Якщо буде пришвидшене постачання зброї, а саме далекобійна зброя, то ми не тільки не відійдемо від Бахмуту, ми почнемо докуповувати Донбас".

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Передісторія: Командувач Розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що утримуючи Бахмут, українські сили виграли час для створення нових ліній оборони, тому найближчим часом вони, найімовірніше, підуть із міста.

Теми: ЗеленськийБахмут
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