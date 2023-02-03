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До Бахмута відправили топовий український безпілотник – Федоров

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 3 лютого 2023, 15:37
До Бахмута відправили топовий український безпілотник – Федоров
український безпілотник Raybird-3, фото з telegram Федорова

Українським розвідникам у Бахмуті відправили топовий український безпілотник Raybird-3, інший такий отримають морські піхотинці.

Джерело: віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Підсилили українських військових топовими комплексами Raybird-3 (ACS-3) від української компанії "Скаетон". Один передали розвідникам до фортеці Бахмут, другий – морським піхотинцям". 

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Деталі: Федоров розповів, що Raybird-3 (ACS-3) – один з найкращих безпілотників у світі у своєму класі. Комплекс складається з двох безпілотних літальних апаратів, переносної наземної станції керування, антенної системи, пускової установки, а також камери, фотоапарату, радару тощо. 

За його словами, Raybird-3 підходить для довготривалої розвідки, адже може літати вдень та вночі до 24 годин та за будь-яких погодних умов. Крім того, він стійкий до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. 

Федоров додав, що до Бахмута також передали 9 квадрокоптерів DJI Matrice M30T. 

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Теми: безпілотникиФедоровзброяБахмут
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