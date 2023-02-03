Закупівлі для ЗСУ: у справі на 1,7 млрд підозрюють радника заступника міністра оборони

Радника заступника міністра оборони підозрюють у розкраданні коштів на закупівлях для Збройних сил України – сума збитків складає понад 1,7 млрд грн.

Джерело: пресслужба Нацполіції, пресслужба Офіс гепрокурора

Деталі: За даними слідства, минулого року, після початку повномасштабного вторгнення радник заступника міністра оборони, який працює на громадський засадах, вступив у змову з посадовцями однієї із приватних структур для розкрадання коштів, виділених на закупівлю товарів для потреб ЗСУ.

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За укладеними договорами компанія отримала авансом понад 1,7 млрд грн, однак зобов’язання з постачання товарів в установлені строки не виконала. Таким чином, державі було завдано збитків на суму понад 1,7 млрд грн.

3 лютого слідчі повідомили раднику про підозру. Йому інкримінують заволодіння коштами Міноборони в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). За місцем проживання радника провели обшуки.

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Поліція повідомляє, що раніше у цій справі було повідомлено про підозру директору компанії та ще двом фігурантам. Також накладено арешти на понад 55 млн грн та корпоративні права фігурантів на суму понад 50 млн доларів.

Правоохоронці наголошують, що за заволодіння коштами в особливо великих розмірах передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.