Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Закупівлі для ЗСУ: у справі на 1,7 млрд підозрюють радника заступника міністра оборони

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 3 лютого 2023, 17:25
Фото: ОГП

Радника заступника міністра оборони підозрюють у розкраданні коштів на закупівлях для Збройних сил України – сума збитків складає понад 1,7 млрд грн. 

Джерело: пресслужба Нацполіції, пресслужба Офіс гепрокурора

Деталі: За даними слідства, минулого року, після початку повномасштабного вторгнення радник заступника міністра оборони, який працює на громадський засадах, вступив у змову з посадовцями однієї із приватних структур для розкрадання коштів, виділених на закупівлю товарів для потреб ЗСУ.

За укладеними договорами компанія отримала авансом понад 1,7 млрд грн, однак зобов’язання з постачання товарів в установлені строки не виконала. Таким чином, державі було завдано збитків на суму понад 1,7 млрд грн

3 лютого слідчі повідомили раднику про підозру. Йому інкримінують заволодіння коштами Міноборони в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). За місцем проживання радника провели обшуки.

Поліція повідомляє, що раніше у цій справі було повідомлено про підозру директору компанії та ще двом фігурантам. Також накладено арешти на понад 55 млн грн та корпоративні права фігурантів на суму понад 50 млн доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці наголошують, що за заволодіння коштами в особливо великих розмірах передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Читайте УП В Google News

Теми: поліціяпрокуратураРезніковЗбройні сили
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоНа території Росії діє група українських спецпризначенців – ЗМІ

фотоРанковий обстріл Харкова: в одному з університетів серйозні руйнування

Путін на початку війни обіцяв не вбивати Зеленського - експрем'єр Ізраїлю

Резніков може піти з МО, на його місце розглядають Буданова – джерела

оновленоРосіяни атакували Харків, є "прильоти" у центрі міста – ОВА

Росія неспроможна вести "кілька великих наступальних операцій" – ISW

Усі новини...
поліція
"Лють", "Кара-Даг", "Сталевий кордон": 8 бригад запрошують бійців для "штурму аж до Криму"
Департамент міграційної поліції "кришував" борделі в Києві
З обшуками прийшли до "Київводоканалу": справа про рейдерство
Останні новини
14:56
Заборона завозити нафтопродукти до ЄС з Росії набула чинності
14:39
В Одесі до 40% споживачів залишаться без світла – Шмигаль
14:23
відеоБійці ДШВ показали, як перетворюють на металобрухт російську техніку
14:07
У ЄС застерегли Грузію від відновлення авіасполучення з Росією на тлі заяв правлячої партії
14:03
"Дуже невинно написано": киянка розповіла, як отримала запрошення на вечірку, де знущалися з дівчат
13:48
Споживання електроенергії поступово збільшується через похолодання – "Укренерго"
13:33
Українські військові поїхали вчитися працювати з системами SAMP/T
13:14
Регіони: росіяни вранці обстріляли Сумщину та Донеччину
13:01
Експорт української агропродукції за січень скоротився на 1,3 млн тонн
12:43
фотоНа території Росії діє група українських спецпризначенців – ЗМІ
Усі новини...