СБУ вручила підозру колишньому голові Херсонської ОВА Лагуті: "віджав" авто

Служба безпеки України вручила підозру колишньому голові Херсонської обласної адміністрації Геннадію Лагуті за двома статтями: шахрайство і підроблення документів.

Джерело: повідомлення СБУ

Пряма мова: "За матеріалами Служби безпеки України підозру отримав колишній очільник Херсонської обласної адміністрації, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 по липень 2022 року (саме тоді областю керував Лагута)".

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Один із епізодів, який наразі розслідує українська спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування".

Деталі: Слідство стверджує, що навесні 2022 року чиновник звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування "для службових цілей". Маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб.

Втім, як вказують в СБУ, у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися цим авто. Далі посадовець "продав" цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той "перепродав" його своєму керівнику назад.

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Наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на "нотаріальній довіреності" поставлено підроблений підпис підприємниці.

Підозра оголошена за двома статтями ККУ: ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів); ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

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