СБУ вручила підозру колишньому голові Херсонської ОВА Лагуті: "віджав" авто

Служба безпеки України вручила підозру колишньому голові Херсонської обласної адміністрації Геннадію Лагуті за двома статтями: шахрайство і підроблення документів.

Джерело: повідомлення СБУ

Пряма мова: "За матеріалами Служби безпеки України підозру отримав колишній очільник Херсонської обласної адміністрації, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 по липень 2022 року (саме тоді областю керував Лагута)".

Один із епізодів, який наразі розслідує українська спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування".

Деталі: Слідство стверджує, що навесні 2022 року чиновник звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування "для службових цілей". Маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб.

Втім, як вказують в СБУ, у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися цим авто. Далі посадовець "продав" цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той "перепродав" його своєму керівнику назад.

Наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на "нотаріальній довіреності" поставлено підроблений підпис підприємниці.

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Підозра оголошена за двома статтями ККУ: ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів); ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

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