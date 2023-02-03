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Зеленський журналістам: Об'єднайтеся, нагадайте людям, що вони на війні

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 3 лютого 2023, 18:58
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський закликав українських журналістів об'єднатися, щоб зміцнити дух людей та нагадати їм, що війна триває.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на заяву Зеленського на пресконференції за підсумками саміту Україна - ЄС у Києві

Пряма мова: "Хочу звернутися насамперед до журналістів нашої держави. Вам потрібно об'єднатися якнайшвидше, зміцнити цей дух, нагадати тим, хто відпочиває, що ми всі – на війні і нагадати, як це все розпочиналося. Всім потрібно розуміти, що вони на війні. І вона ще не закінчилася".

Деталі: Президент наголосив, що стійкість українських захисників залежить, зокрема, від мотивації, яку дає дух усередині держави.

Пряма мова: "Дух та мотивація залежать від кожного з нас. Не треба звертати увагу на якісь дрібниці, а займатися головним. Головне питання нашої держави – війна.

Я вважаю, що на самому початку війни дух був сильнішим. Ми всі були на війні. У місцях, де не було окупації. У нас було повне відчуття, що ми всі на війні. Наразі я бачу в деяких містах, що вони – на відпочинку. І я вважаю, що це – слабкість".

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Теми: ЗеленськийЗМІмедіавійна
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