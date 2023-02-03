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Почати переговори про членство України у ЄС можна у цьому році – Зеленський

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 лютого 2023, 20:51
Шарль Мішель, Зеленський та Урсула фон дер Ляєн на саміті Україна-ЄС у Києві 3 лютого, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський після саміту Україна-ЄС у Києві заявив, що між Україною і партнерами є розуміння щодо початку переговорів про членство уже в 2023 році. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Ми говорили і говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо, щоб зафіксувати це де-юре.

Про що конкретно ми домовилися сьогодні?

Є розуміння, що почати переговори про членство України у Євросоюзі можна цього року.

Є розуміння партнерами також і того, що цього року маємо, як і торік, незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави й тиск на Росію, зокрема санкційний тиск".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Європейський Союз погодився, що Україна докладає серйозних зусиль для проведення реформ, які необхідні для початку переговорів про членство.
  • Зокрема, Євросоюз "визнав значні зусилля, які Україна продемонструвала протягом останніх місяців у досягненні цілей, що лежать в основі її статусу кандидата на членство в ЄС". Йдеться про перелік з семи критеріїв, які Україна має виконати для подальшого руху до вступу в ЄС.
  • У спільній заяві саміту йдеться, що у ЄС "привітали прогрес у забезпеченні незалежної та ефективної роботи антикорупційних інституцій та приведенні медіазаконодавства України у відповідність до законодавства ЄС щодо аудіовізуальних медіапослуг".
  • Також документ підкреслює дві сфери, до яких прикута особлива увага – це судова реформа і реформа КС, а також наголошує на потребі отримати оцінку Венеційської комісії щодо закону про національні меншини.

Детальніше про підсумки саміту: Звільнення Криму, шлях до ЄС, гроші на зброю. Головне з саміту Україна-ЄС

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Теми: ЄСУкраїнаЗеленськийєвроінтеграція
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