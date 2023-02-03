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В Ізюмі 7 підлітків підірвалися на "пелюстці": у всіх осколкові поранення

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 лютого 2023, 20:28
В Ізюмі 7 підлітків підірвалися на пелюстці: у всіх осколкові поранення
ФОТО: ФБ ексгенпрокурора Ірини ВЕНЕДІКТОВОЇ

В деокупованому Ізюмі 7 підлітків підірвалися на фрагменті протипіхотної міни "пелюстка" - всі діти отримали осколкові поранення.

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, ДСНС

Пряма мова: "Сьогодні (3 лютого - ред.) близько 20:00 в Ізюмі 7 підлітків (3 хлопців та 4 дівчат) 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни "пелюстка". Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала.

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Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. Їхній стан задовільний. Проте 5 з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає".

Деталі: Синєгубов нагадав про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини.

Він закликав, у разі виявлення підозрілих предметів, не брати до рук: "Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію".

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У ДСНС уточнили, що 5 дітей госпіталізували до районної лікарні.

Торік колишній генпрокурор повідомляла, що на Харківщині українські захисники знаходили, заборонені в усьому світі, касетні бомби з мінами "Лепесток".

Теми: ІзюмвибухХарківська область
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