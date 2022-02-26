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На Харківщині росіяни скидають заборонені бомби з мінами "Лепесток"

Мазуренко Альона Субота, 26 лютого 2022, 17:54
фото: ФБ Венедіктової

На Харківщині українські захисники знаходили, заборонені в усьому світі, касетні бомби з мінами "Лепесток".

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова, співрозмовник УП в Генштабі

Пряма мова: "Повідомлення з Харкова. Зараз. Увага - "Лепесток".

"Скидають касетні бомби з мінами "Лепесток". Колір може змінюватися. Розміром з палець. Настаєш - відриває ногу".

Деталі: У Генштабі Українській правді підтвердили факти таких небезпечних знахідок на Харківщині.

Венедіктова уточнила, що "Лепесток" заборонений у всьому світі. Заборонений Женевською конвенцією.

За її словами, це біч Афгану та інших локальних війн ХХ століття.

Теми: ХарківХарківська областьРосіявійна
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