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Українці активно подають заявки у "Гвардію наступу" – МВС

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 3 лютого 2023, 21:32
ФОТО: САЙТ МВС

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що українці активно подають заявки на вступ до штурмових бригад "Гвардії наступу".

Джерело: заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в ефірі телемарафону новин 

Пряма мова:  "У нас ця рекрутингова кампанія стартувала буквально у четвер, але я знаю, що вже дуже активно подаються заявки, анкети. Надходить насправді багато дзвінків на гарячу лінію, яка була створена спеціально під формування цих бригад. Відкритий набір і для хлопців, і для дівчат.

В першу чергу це мають бути мотивовані люди, які готові звільняти території. Це вікно можливостей".

Деталі: За її словами, люди, які вже долучились до підрозділів, мають бойовий досвід, у тому числі деокупації територій, мотивацію, розуміють, як нести службу на передовій. Водночас Павліченко зазначила, що бойовий досвід не є обов’язковим.

Відповідаючи на питання, як перевірятимуть кандидатів на чесність, вона зазначила, що насправді є певний алгоритм призначення людей у підрозділи як поліції, так і Нацгвардії чи прикордонної служби. 

Він включає у себе перевірку шляхом скерування запитів до низки структур і і пошуку по певних базах.

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Теми: добровольціМВС
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