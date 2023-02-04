Підрив підлітків на "пелюстці" в Ізюмі: у міськраді уточнили деталі та кількість потерпілих

У міській раді Ізюма уточнили, що "учасників подій", причетних до підриву на фрагменті протипіхотної міни "пелюстка", було восьмеро, в однієї дівчини – психологічна травма.

Джерело: заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін у Facebook

Пряма мова: "Учасників подій восьмеро. 3 хлопця і 5 дівчат. Вік : 14-17 років. Ураження мають семеро.

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У однієї з дівчат психологічна травма. Надана первинна екстрена допомога. Зараз всіх восьмеро відправляємо до ОДКЛ номер 1 м. Харкова".

Деталі: Мацокін уточнив, що підліток носив міну в кишеня, "яку знайшов в с. Сулигівка".

Що передувало: Повідомлялося, що в деокупованому Ізюмі 7 підлітків підірвалися на фрагменті протипіхотної міни "пелюстка" - всі діти отримали осколкові поранення.