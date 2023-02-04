Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підрив підлітків на "пелюстці" в Ізюмі: у міськраді уточнили деталі та кількість потерпілих

Ольга Глущенко Субота, 4 лютого 2023, 02:25
скриншот з відео ДСНС, фото ілюстративне

У міській раді Ізюма уточнили, що "учасників подій", причетних до підриву на фрагменті протипіхотної міни "пелюстка", було восьмеро, в однієї дівчини – психологічна травма.

Джерело: заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін у Facebook

Пряма мова: "Учасників подій восьмеро. 3 хлопця і 5 дівчат. Вік : 14-17 років. Ураження мають семеро.

У однієї з дівчат психологічна травма. Надана первинна екстрена допомога. Зараз всіх восьмеро відправляємо до ОДКЛ номер 1 м. Харкова".

Деталі: Мацокін уточнив, що підліток носив міну в кишеня, "яку знайшов в с. Сулигівка".

Що передувало: Повідомлялося, що в деокупованому Ізюмі 7 підлітків підірвалися на фрагменті протипіхотної міни "пелюстка" - всі діти отримали осколкові поранення.

Читайте УП В Google News

Теми: ІзюмвибухдітиХарківська область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Окупанти хочуть в лютому відігратися за торішні поразки

доповненоРезнікова переведуть в інше міністерство, Міноборони очолить Буданов - Арахамія

Зеленський ввів у дію санкції проти атомної галузі Росії

Резніков хоче створити Military Prozorro

Глава Північної Осетії та пропагандисти потрапили під обстріл в Україні

фотоРанковий обстріл Харкова: в одному з університетів серйозні руйнування

Усі новини...
Ізюм
В Ізюмі 7 підлітків підірвалися на "пелюстці": у всіх осколкові поранення
Криміналістам доводиться брати кістковий мозок, щоб опізнати загиблих в Ізюмі – поліція
Під Ізюмом під час розмінування загинув начальник групи піротехніків
Останні новини
23:24
У ДТЕК пояснили, як відключатимуть світло у Києві в понеділок
23:16
Чому ми (не) читаємо під час війни: як повномасштабне вторгення Росії змінює звичку
22:54
В Австрії за вихідні під лавинами загинули 8 людей
22:24
Україна направила листи спонсорам Олімпійського комітету – Зеленський
22:23
Олексій Резніков про скандали у МО, нову техніку, наступ росіян та можливу відставку – інтерв'ю
21:59
Зеленський: Окупанти хочуть в лютому відігратися за торішні поразки
21:28
доповненоРезнікова переведуть в інше міністерство, Міноборони очолить Буданов - Арахамія
21:07
Зеленський ввів у дію санкції проти атомної галузі Росії
20:54
Солдати удачі. Історія про вбивчий бардак війни, щасливий випадок і одного "хорошого мертвого руського"
20:19
Іран і Росія планують збудувати завод з виробництва вдосконалених "Шахедів" - WSJ
Усі новини...