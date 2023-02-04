В ISW пояснили, як Росія маніпулює "терористичним рівнем" і війною в Україні

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), російські чиновники використають продовження режиму "терористичного рівня" для посилення правоохоронних заходів і забезпечення підтримки своїх дій в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Російські чиновники продовжують впроваджувати інформаційну операцію про те, що війна в Україні є прямою загрозою російській безпеці за допомогою законодавчих маніпуляцій.

Брянська і Курська області оголосили 3 лютого, що вони продовжують "жовтий" рівень терористичної загрози на невизначений термін "у зв'язку з необхідністю посилення заходів з охорони та оборони російської території".

На думку військових аналітиків, чиновники цих областей, ймовірно, використають новий режим "терористичного рівня" для посилення правоохоронних заходів з метою придушення "внутрішнього інакомислення", частково для представлення війни в Україні як такої, що безпосередньо загрожує внутрішній безпеці Росії, щоб забезпечити подальшу підтримку "російським операціям".

У звіті йдеться і про те, що адміністрація Байдена оголосила 3 лютого про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,2 млрд доларів, що включає високоточні ракети великої дальності для HIMARS.

Експерти зазначають, що президент Росії Володимир Путін продовжив свою кампанію проти деяких "опозиційних голосів" у внутрішньому інформаційному просторі, продовжуючи надавати платформу для критично налаштованих націоналістичних військових блогерів.

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Зокрема, йдеться про арешти ймовірного адміністратора Telegram-каналів "Новый век" і "ВЧК-ОГПУ" та антивоєнного активіста Олега Селіверова.

Аналітики нагадують, що Путін піддав цензурі кілька великих опозиційних ЗМІ наприкінці січня 2023 року.

За їхніми спостереженнями, Путін, ймовірно, прагне придушити опозиційні ЗМІ, які прямо виступають проти путінського режиму або його цілей, в тому числі й тих, які мають антивоєнну позицію.

Водночас підтримуючи націоналістичних блогерів, які підтримують путінський режим і війну, але дозволяють собі критикувати цей режим "за погане виконання воєнних цілей, які вони вважають недостатніми".

Основні висновки ISW за 3 лютого: