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Друга шпигунська повітряна куля Китаю пролетіла над Латинською Америкою – Пентагон

Ольга Глущенко Субота, 4 лютого 2023, 04:49
Друга шпигунська повітряна куля Китаю пролетіла над Латинською Америкою – Пентагон
Пет Райдер, фото: defense.gov

Пентагон заявив, що ще одна китайська повітряна куля-шпигун літала над Латинською Америкою.

Джерело: речник Пентагону Пет Райдер, цитує AFP

Пряма мова: "Ми бачимо повідомлення про повітряну кулю, що пролетіла над Латинською Америкою.

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Ми вважаємо, що це ще одна китайська повітряна куля для спостереження".

Деталі: Видання зазначає, що Райдер не вказав точного місця розташування кулі.

Оновлено: Пізніше Китай заявив, що цей інцидент США використали для піару, а Блінкен навіть не збирався до них їхати.

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Що передувало: Пентагон повідомляв, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР". 

Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю після того, як було виявлено китайський аеростат, що пролітав над чутливими об'єктами на заході США.

Теми: КитайКитайшпигунство
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