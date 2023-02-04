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У Бахмуті загинув волонтер зі США

Ольга Глущенко Субота, 4 лютого 2023, 06:46
У Бахмуті загинув волонтер зі США
скриншот

Американський волонтер Піт Рід загинув у четвер у місті Бахмут під час надання допомоги цивільному населенню.

Джерело: CNN, заснована Рідом група з надання гуманітарної допомоги Global Response Medicine

Деталі: Рід, ветеран морської піхоти США, був внесений до списку "загиблих при наданні допомоги" під час місії з іншою організацією, йдеться у заяві GRM, розміщеній у соціальних мережах.

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"В Бахмуті, Україна, загинув засновник GRM Піт Рід. Піт був основою GRM, обіймаючи посаду голови правління протягом 4 років. У січні Піт відійшов від GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні, і був убитий під час надання допомоги", - сказано в дописі.

"Це суворе нагадування про небезпеку, з якою стикаються рятувальники та працівники гуманітарних організацій у зонах конфліктів, коли вони надають допомогу громадянам, що опинилися під перехресним вогнем. Піту було лише 33 роки, але він прожив життя, служачи іншим, спочатку як нагороджений морський піхотинець США, а потім у сфері гуманітарної допомоги. GRM намагатиметься вшанувати його спадщину та самовіддане служіння, яке він практикував", - йдеться у заяві.

На сайті Global Outreach Doctors Рід також вказаний як директор в Україні.

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Речник Державного департаменту США підтвердив у коментарі "нещодавню смерть громадянина США в Україні".

Дружина Ріда, Алекс Кей Поттер, написала в Instagram, що її чоловік не тільки жив заради свого обов'язку, але й, очевидно, загинув, рятуючи життя іншого члена команди.

Рід почав гуманітарну кар'єру, працюючи після урагану "Сенді", який вирував у його рідному штаті Нью-Джерсі.

Також повідомляється, що він очолював медичні бригади під час битви за Мосул в Іраку, надаючи допомогу понад 10 000 травмованим особам.

Теми: БахмутволонтериСШАвійна
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