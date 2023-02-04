Цього тижня росіяни кинули всі сили на оточення Бахмута – Маляр
Субота, 4 лютого 2023, 17:47
Росіяни цього тижня кинули всі сили на прорив української оборони та оточення Бахмута, а також розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram
Дослівно: "Якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня і коротко фіналізувати, то:
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Цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку.
Але завдяки стійкості наших воїнів успіху не досягли".