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Цього тижня росіяни кинули всі сили на оточення Бахмута – Маляр

Катерина ТищенкоСубота, 4 лютого 2023, 17:47
Цього тижня росіяни кинули всі сили на оточення Бахмута – Маляр
Бахмут, фото Дмитра Ларіна, УП

Росіяни цього тижня кинули всі сили на прорив української оборони та оточення Бахмута, а також розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня і коротко фіналізувати, то:

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Цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку.

Але завдяки стійкості наших воїнів успіху не досягли".

Теми: БахмутМіноборонивійна
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