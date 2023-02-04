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ГУР: Усі звільнені в суботу з полону – в лікарні, вони в незадовільному стані

Катерина ТищенкоСубота, 4 лютого 2023, 19:58
звільнені 4 лютого українці, фото з Telegram Андрія Єрмака

Звільнені у суботу з російського полону українські бійці перебувають у незадовільному стані, всі вони в лікарні.

Джерело: заступник начальника ГУР Дмитро Усов під час зустрічі з керівником ОП Андрієм Єрмаком, повідомляє сайт президента

Деталі: Усов зауважив, що стан здоров’я звільнених із російського полону бійців незадовільний. Зараз усі вони перебувають у лікарні й отримують першу медичну допомогу. Попереду на них чекає лікування та реабілітація.

У свою чергу, Єрмак наголосив, що звільнені з полону мають отримати першу медичну допомогу, пройти всі необхідні обстеження, за потреби – мають бути поставлені діагнози.

"Держава має можливості, щоб надати необхідну підтримку й допомогу. Безумовно, треба забезпечити зустріч воїнів із рідними. І потім, у разі необхідності, вирішувати питання виїзду на лікування за кордон", - сказав він.

Єрмак зазначив, що підготовка цього обміну тривала понад місяць. Над ним працювала велика команда, зокрема Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, представники всіх відомств, а також Офісу президента під безпосереднім контролем Володимира Зеленського.  

Разом з тим, виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що серед звільнених є представник Нацгвардії, якого раніше вважали зниклим безвісти.

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Що передувало: 4 лютого відбувся ще один великий обмін полоненими, вдалося повернути 116 людей.

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Теми: полоненіобмін
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