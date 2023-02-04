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Зеленський підписав документи щодо тих, у кого виявили російське громадянство

Катерина ТищенкоСубота, 4 лютого 2023, 20:15
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський підписав документи щодо осіб, у яких виявили наявність російського громадянства.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні ж я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на стороні агресора.

Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства".

Деталі: За словами Зеленського, у неділю "буде зроблено ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО".

"І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватись вільним світом заради своїх інтересів", - підкреслив він.

Президент також знову зазначив, що ситуація на фронті "стає жорсткішою".

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"Зараз знову такий час, коли окупант кидає все більше й більше своїх сил на те, щоб зламати наш захист. Зараз дуже важко в Бахмуті, Вугледарі, на Лиманському та інших напрямках. Але зараз, як і кожного дня з цих 346, стійкість наших воїнів вирішує все. …Зберегти всі елементи нашої стійкості – це гарантувати перемогу", - сказав він.

Що передувало: 3 лютого Зеленський заявив, що РНБО підготувала нові санкційні рішення – укази про введення санкцій уже підготовлено.

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Теми: Зеленськийгромадянствосанкції
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