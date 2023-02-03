"Укази підготовлено": Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Рада національної безпеки та оборони України підготувала нові санкційні рішення – укази про введення санкцій уже підготовлено.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Є чергові санкційні рішення РНБО нашої держави щодо тих, хто працює на російську агресію. Відповідні укази про введення в дію рішень РНБО уже підготовлені".

Деталі: Президент подякував співробітникам Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції, Офісу генпрокурора за "нові кроки по відновленню справедливості після дій тих, хто не зрозумів, що на державних посадах працювати треба лише на інтереси держави".

Що цьому передувало: