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"Укази підготовлено": Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 3 лютого 2023, 19:50
Укази підготовлено: Зеленський анонсував нові санкції РНБО
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Рада національної безпеки та оборони України підготувала нові санкційні рішення – укази про введення санкцій уже підготовлено.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні 

Пряма мова: "Є чергові санкційні рішення РНБО нашої держави щодо тих, хто працює на російську агресію. Відповідні укази про введення в дію рішень РНБО уже підготовлені".

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Деталі: Президент подякував співробітникам Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції, Офісу генпрокурора за "нові кроки по відновленню справедливості після дій тих, хто не зрозумів, що на державних посадах працювати треба лише на інтереси держави".

Що цьому передувало: 

  • Володимир Зеленський заявив, що тих, хто "брудниться" на посадах і послаблює Україну, будуть звільняти та карати, а особливо чесність і прозорість важлива для Міністерства оборони.
  • 1 лютого стало відомо, що посадовців Міноборони підозрюють у розкраданні понад 5,4 млн грн на будівництві казарм для українських захисників на Миколаївщині. 
  • Крім того, Радника заступника міністра оборони підозрюють у розкраданні коштів на закупівлях для Збройних сил України – сума збитків складає понад 1,7 млрд грн. 
  • Служба безпеки України викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, призначених на відбудову інфраструктури, зокрема у знищенному окупантами місті Охтирка.
  • СБУ провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних нардепу від ОПЗЖ Вадиму Столару, розслідуючи їхню участь у легалізації коштів Віктора Медведчука та інших підсанкційних осіб.
  • Кабінет міністрів 1 лютого звільнив керівництво податкової та митниці: виконувача обов’язків голови Державної митної служби Демченка Вячеслава та його заступника Шуцького Олександра, виконувачку обов'язків голови Державної податкової служби Тетяну Кірієнко.
  • 1 лютого ДБР проводило обшуки у керівництва столичної податкової.
  • СБУ та БЕБ прийшли з обшуками до олігарха Ігоря Коломойського у справі про махінації в "Укрнафті" та "Укртатнафті". 
  • СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". 

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Теми: ЗеленськийРНБОсанкціїпрезидент
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