Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Існує консенсус" із Зеленським, що територія РФ не зазнає атак західною зброєю – Шольц

Ольга Глущенко Неділя, 5 лютого 2023, 02:54
олаф шольц. фото: getty images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що існує консенсус із президентом України Володимиром Зеленським про те, що зброя, надана Заходом, не буде використана для атак російської території.

Джерело: Шольц в інтерв’ю Bild

Деталі: Відповідаючи на питання про домовленість з президентом Зеленським про те, що західна зброя буде використовуватися лише на території України, і що Росія не буде нею атакована нею, Шольц відповів: "Щодо цього існує консенсус".

Крім того, канцлер Німеччини відреагував на твердження Путіна про те, що "німецькі танки знову" загрожуватимуть Росії. Шольц сказав: "Його слова є частиною серії абсурднних історичних порівнянь, які він використовує для виправдання свого нападу на Україну. Але ця війна не може бути виправдана нічим. Росія веде нещадну війну проти України".

Також він розповів, за якими принципами Німеччина надає військову допомогу Україні.

Пряма мова: "Разом з нашими союзниками ми передаємо Україні бойові танки, щоб вона могла себе захистити. Ми ретельно зважували кожну поставку зброї, тісно координували її з нашими союзниками, насамперед з Америкою. Такий спільний підхід запобігає ескалації війни".

Нагадаємо: Уряд Німеччини 25 січня прийняв рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard-2.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: ШольцНімеччиназброявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Літаки й далекобійні ракети: Кулеба анонсував головні запити України в Мюнхені

Через погоду навантаження на систему збільшиться, можливі триваліші відключення – Yasno

ПЦУ теж подумає про зміну календаря: рішення ухвалять у травні

Туреччина оголосила тижневий траур за загиблими внаслідок землетрусу, жертв вже понад 1650

Суд у Грузії не відпустив Саакашвілі за станом здоров’я

УГКЦ переходить на новий календар: Різдво святкуватимуть 25 грудня

Усі новини...
У Силах оборони запровадять систему Delta, що дає перевагу над ворогом – Кабмін
Окупанти вербують на війну засуджених жінок – Генштаб
ГУР: Усі звільнені в суботу з полону – в лікарні, вони в незадовільному стані
В Україну летить перший танк Leopard 2 від Канади
Останні новини
23:12
В ОП назвали можливі моделі спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ
23:00
Польща хоче забрати Саакашвілі на лікування: збирає в ЄС підписи під зверненням до Грузії
22:57
Землетрус у Туреччині: кількість жертв уже більше 2300 
22:42
Молдова сподівається почати переговори про вступ до ЄС у 2023 році – прем’єрка
22:35
Україна може направити в Туреччину декілька десятків рятувальників – Кулеба
22:31
На тлі суперечок про боргову стелю Bank of America не виключає можливого дефолту США
22:27
МЗС працює над закордонними візитами Зеленського – Кулеба
22:25
Кулеба: Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків
22:20
ЄС офіційно запросив Зеленського на саміт у Брюсселі
22:08
Міноборони Британії спростувало фейк про загибель британських військових в Україні
Усі новини...