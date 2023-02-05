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"Існує консенсус" із Зеленським, що територія РФ не зазнає атак західною зброєю – Шольц

Ольга Глущенко Неділя, 5 лютого 2023, 01:54
Існує консенсус із Зеленським, що територія РФ не зазнає атак західною зброєю – Шольц
олаф шольц. фото: getty images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що існує консенсус із президентом України Володимиром Зеленським про те, що зброя, надана Заходом, не буде використана для атак російської території.

Джерело: Шольц в інтерв’ю Bild

Деталі: Відповідаючи на питання про домовленість з президентом Зеленським про те, що західна зброя буде використовуватися лише на території України, і що Росія не буде нею атакована нею, Шольц відповів: "Щодо цього існує консенсус".

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Крім того, канцлер Німеччини відреагував на твердження Путіна про те, що "німецькі танки знову" загрожуватимуть Росії. Шольц сказав: "Його слова є частиною серії абсурднних історичних порівнянь, які він використовує для виправдання свого нападу на Україну. Але ця війна не може бути виправдана нічим. Росія веде нещадну війну проти України".

Також він розповів, за якими принципами Німеччина надає військову допомогу Україні.

Пряма мова: "Разом з нашими союзниками ми передаємо Україні бойові танки, щоб вона могла себе захистити. Ми ретельно зважували кожну поставку зброї, тісно координували її з нашими союзниками, насамперед з Америкою. Такий спільний підхід запобігає ескалації війни".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Уряд Німеччини 25 січня прийняв рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard-2.

Теми: ШольцНімеччиназброявійна
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