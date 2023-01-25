Німеччина передасть Україні танки Leopard 2 і дозволить це робити іншим країнам

Уряд Німеччини у середу прийняв рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard-2.

Про це йдеться у заяві на сайті уряду, пише "Європейська правда".

"Канцлер Олаф Шольц оголосив у середу на засіданні уряду, що Німеччина і надалі посилюватиме свою військову підтримку Україні. Він повідомив, що Федеральний уряд прийняв рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків "Леопард-2". Це результат інтенсивних консультацій з найближчими європейськими та міжнародними партнерами Німеччини", - йдеться у заяві.

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Зазначається, що мета союзників - швидко зібрати два танкові батальйони з танками Leopard 2 для України.

На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Інші європейські партнери в свою чергу передадуть танки Leopard-2.

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Підготовка українських екіпажів має розпочатися найближчим часом у Німеччині. На додаток до навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування систем.

"Німеччина надасть країнам-партнерам, які хочуть швидко передати Україні танки "Leopard-2" зі своїх запасів, відповідні дозволи на їхню передачу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 25 січня може бути оголошено рішення про передання Україні танків M1 Abrams.