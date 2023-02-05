Резніков може піти з МО, на його місце розглядають Буданова – джерела

З наступного тижня міністр оборони Олексій Резніков може залишити свою посаду, його місце, найімовірніше, займе чинний очільник ГУР Кирило Буданов, повідомили джерела.

Джерело: співрозмовники в ОПУ, Кабміні, силових відомствах, коментар Резнікова

Деталі: Зазначається, що наразі команда президента роздумує, куди перевести Резнікова, адже "ні в кого в ОПУ немає сумнівів, що він повинен залишитися в команді".

Як варіант розглядається, що Резніков стане новим міністром юстиції. За даними УП, чинного міністра Дениса Малюську можуть відправити послом в одну із європейських країн.

Натомість посаду голови МО найімовірніше очолить Буданов. Відомо, що він вже шукає собі заміну в ГУР.

"Кирилу дуже важко йти з ГУР, він не хоче в МО, бо розуміє, що це величезна бюрократична машина. Але роздумувати часу вже особливо немає" – пояснює джерело серед силовиків.

В інтерв’ю УП, яке вийде найближчим часом, міністр оборони прокоментував можливість свого звільнення на запитання: "чи це останнє його інтерв’ю на цій посаді".

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Пряма мова Резнікова: "У мене жодних розмов, що я маю припинити діяльність на цій посаді не відбувалося. Я повторю свою відповідь іншим ЗМІ: "Кожен чиновник повинен усвідомлювати, що на своїй посаді він не на все життя. Він має почати етап і завершити його.

Тому я готовий до будь-якого розвитку подій. За те, що зробив, мені не соромно аж ніяк. Мені точно буде, що показати, що я зробив. А все решта – подивимося. Але кожен раз після того, як спілкуюся з УП – дійсно щось відбувається, це цікавий символ (інтерв'ю з Резніковим вийшло 24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабної війни – ред.".