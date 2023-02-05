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Путін на початку війни обіцяв не вбивати Зеленського - експрем'єр Ізраїлю

Роман ПетренкоНеділя, 5 лютого 2023, 10:04
Путін на початку війни обіцяв не вбивати Зеленського - експрем'єр Ізраїлю
зеленський, фото оп

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет розповів, як він зустрічався з Путіним на початку березня 2022 року, коли нібито на прохання президента України Володимира Зеленського він намагався організувати переговори про припинення війни.

Джерело: Бенет інтерв'ю "Хадашот 12", якого цитують "Новости Израиля"

Деталі: Повідомляється, нібито "релігійний юдей Бенет порушив суботу заради розмови з Путіним" (вочевидь, ідеться про 5 березня 2022 року).

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За словами Бенета, Зеленський тоді "сидів у бункері", Путін дав йому зобов'язання не вбивати президента України, і він передав ці слова Зеленському телефоном, щойно покинув Кремль.

Пряма мова Бенета: "Усунення Зеленського. Це найдорожче, це життя лідера. Я знав, що Зеленському загрожують у бункері, і що вони не знають його місцезнаходження. У якийсь момент я сказав Путіну: "Слухайте, а що щодо цієї історії? Ви збираєтеся його вбивати?" І він сказав: "Я не буду вбивати Зеленського".

Більше деталей: Бенет розповів, що після закінчення зустрічі, ще їдучи з Кремля в аеропорт, він безпосередньо зателефонував Зеленському і сказав йому, що Путін не збирається його вбивати.

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Український лідер нібито перепитав, чи впевнений Бенет, а "потім піднявся до свого кабінету і зняв відео, в якому сказав: "Я не боюся".

Зеленський дійсно записав відео зі словами "Я залишаюся в Києві. На Банковій. Не ховаючись. І нікого не боюся". Однак відео було записане 7 березня.

Нагадаємо: Зеленський 25 лютого записував відео з двору Офісу президента, де разом із головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем й радником голови ОП Михайлом Подоляком обіцяв, що влада "нікуди не втече".

Теми: війнаЗеленськийПутінІзраїль
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