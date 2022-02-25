Зеленський записав відео з Києва, що влада не тікає

Президент Володимир Зеленський записав відео з керівними особами держави з вулиці Банкової в Києві.

Джерело: facebook-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну.

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І так буде далі. Слава нашим захисникам. Слава нашим захисницям".

Деталі: На відеозаписі видно ще голову фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голову Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля й радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Він запевнив, що військові та громадяни залишаються в Києві.

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