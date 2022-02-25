Зеленський записав відео з Києва, що влада не тікає
П'ятниця, 25 лютого 2022, 19:07
Президент Володимир Зеленський записав відео з керівними особами держави з вулиці Банкової в Києві.
Джерело: facebook-сторінка Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну.
І так буде далі. Слава нашим захисникам. Слава нашим захисницям".
Деталі: На відеозаписі видно ще голову фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голову Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля й радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Він запевнив, що військові та громадяни залишаються в Києві.
Передісторія:
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що його брат Денис пішов снайпером у територіальну оборону.
- Путін на радбезі Росії, намагаючись пояснити росіянам свою злочинну агресію проти України, закликав українських військових скласти зброю та "домовлятися" з росіянами, бо в Києві "сидять наркомани і неонацисти".
- Раніше 25 лютого в Кремлі заявили, що пропонують Україні почати перемовини в Мінську.