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Зеленський записав відео з Києва, що влада не тікає

П'ятниця, 25 лютого 2022, 18:07
Зеленський записав відео з Києва, що влада не тікає
Володимир Зеленський. Фото: getty images

Президент Володимир Зеленський записав відео з керівними особами держави з вулиці Банкової в Києві.

Джерело: facebook-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну.

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І так буде далі. Слава нашим захисникам. Слава нашим захисницям".

Деталі: На відеозаписі видно ще голову фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голову Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля й радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Він запевнив, що військові та громадяни залишаються в Києві.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що його брат Денис пішов снайпером у територіальну оборону. 
  • Путін на радбезі Росії, намагаючись пояснити росіянам свою злочинну агресію проти України, закликав українських військових скласти зброю та "домовлятися" з росіянами, бо в Києві "сидять наркомани і неонацисти".
  • Раніше 25 лютого в Кремлі заявили, що пропонують Україні почати перемовини в Мінську.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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