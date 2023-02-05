Ранковий обстріл Харкова: в одному з університетів серйозні руйнування

5 лютого близько 8:20 російські військові завдали ракетного удару по Київському району Харкова, внаслідок чого сильно постраждала будівля Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Джерело: прокуратура області

Деталі: Зазначається, що одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозних руйнувань.

Отримав поранення охоронець.

Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку.

Постраждали ще четверо мешканців: 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка.

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Передісторія: Вранці 5 лютого окупанти обстріляли Харків двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.