Росіяни вранці обстріляли Херсон – горіла будівля ліцею

Російські окупаційні війська вранці 5 лютого обстріляли Херсон, внаслідок чого загорівся ліцей.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Армія РФ надалі воює з освітніми закладами на Херсонщині – зранку ворог відкрив вогонь по будівлі ліцею у Херсоні.

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Через ворожу атаку сталася пожежа у двоповерховому приміщенні навчального закладу. Загоряння, загальною площею 100 метрів квадратних, ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події".

Деталі: Влада уточнює, що люди не постраждали.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 5 лютого близько 8:20 російські військові завдали ракетного удару по Київському району Харкова, внаслідок чого сильно постраждала будівля Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.