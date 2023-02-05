Росіяни вранці обстріляли Херсон – горіла будівля ліцею
Неділя, 5 лютого 2023, 15:16
Російські окупаційні війська вранці 5 лютого обстріляли Херсон, внаслідок чого загорівся ліцей.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Армія РФ надалі воює з освітніми закладами на Херсонщині – зранку ворог відкрив вогонь по будівлі ліцею у Херсоні.
Через ворожу атаку сталася пожежа у двоповерховому приміщенні навчального закладу. Загоряння, загальною площею 100 метрів квадратних, ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події".
Деталі: Влада уточнює, що люди не постраждали.
Нагадаємо: 5 лютого близько 8:20 російські військові завдали ракетного удару по Київському району Харкова, внаслідок чого сильно постраждала будівля Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.
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