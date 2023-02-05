Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вранці обстріляли Херсон – горіла будівля ліцею

Роман ПетренкоНеділя, 5 лютого 2023, 15:16
обстріл херсона 5 лютого, фото ова

Російські окупаційні війська вранці 5 лютого обстріляли Херсон, внаслідок чого загорівся ліцей.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Армія РФ надалі воює з освітніми закладами на Херсонщині – зранку ворог відкрив вогонь по будівлі ліцею у Херсоні. 

Через ворожу атаку сталася пожежа у двоповерховому приміщенні навчального закладу. Загоряння, загальною площею 100 метрів квадратних, ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події".

Деталі: Влада уточнює, що люди не постраждали.

Нагадаємо: 5 лютого близько 8:20 російські військові завдали ракетного удару по Київському району Харкова, внаслідок чого сильно постраждала будівля Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: ХерсонобстрілРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кремль наказав перевірити і модернізувати бомбосховища по всій Росії – ЗМІ

Землетрус у Туреччині: дипломати розшукали шістьох українців, у частини зруйноване житло

фото Фінансування Росгвардії та російського МВС: СБУ повідомило про підозру дружині Медведчука

Британія: Росія навряд чи зможе суттєво вплинути на хід війни у найближчі тижні

До "Гвардії наступу" подали заявки понад 8 тисяч добровольців – Клименко 

У прифронтових регіонах призначатимуть керівників ОВА із воєнним досвідом – Зеленський

Усі новини...
Херсон
Росіяни влучили в "Епіцентр" в Херсоні: ТЦ знищений повністю
СБУ вручила підозру колишньому голові Херсонської ОВА Лагуті: "віджав" авто
Через російські обстріли у Херсоні палав торговий центр
Останні новини
11:23
Оскароносний режисер Мішель Хазанавічус приїхав до Києва
11:17
Кількість жертв землетрусів у Туреччині і Сирії перевищила 5 тисяч
11:14
Рада призначила Малюка головою СБУ
11:09
Кремль наказав перевірити і модернізувати бомбосховища по всій Росії – ЗМІ
11:08
РФ у січні вперше продала золото із фонду добробуту для покриття дефіциту бюджету
10:51
Постачання електроенергії у Франції скоротилося через страйк
10:41
Нафта дорожчає на тлі новин з Китаю і побоювань щодо поставок після землетрусу в Туреччині
10:22
Землетрус у Туреччині: дипломати розшукали шістьох українців, у частини зруйноване житло
10:18
Окупанти вдарили по Мар'їнці, у Вугледарі зруйновано 6 будинків, Авдіївка під вогнем "Градів" - ОВА
10:08
фото Фінансування Росгвардії та російського МВС: СБУ повідомило про підозру дружині Медведчука
Усі новини...