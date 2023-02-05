Україна не завдаватиме ударів по Росії новими далекобійними снарядами від США - Резніков

Україна не буде використовувати зброю більшої дальності, обіцяну Сполученими Штатами, для ударів по території Росії.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції в неділю, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ми завжди офіційно заявляємо нашим партнерам, що не будемо використовувати зброю, надану іноземними партнерами, для обстрілу російської території. Ми стріляємо тільки по російських підрозділах на тимчасово окупованій українській території", - сказав Резніков.

Сполучені Штати включили до пакету військової допомоги на суму 2,175 мільярда доларів далекобійні снаряди, дальність дії яких становить 150 кілометрів. Водночас у новому пакеті відсутні ракети ATACMS.

Як відомо, наявні в українських військових реактивні системи залпового вогню HIMARS здатні уражати цілі на відстані близько 80 кілометрів.

Україна тривалий час просить у США далекобійні ракети - зокрема ATACMS, здатні уражати цілі на відстані до 300 кілометрів, обґрунтовуючи це тим, що наявне озброєння не дозволяє знищувати логістичні вузли російських окупаційних військ на українській території.