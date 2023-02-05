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Резніков: Очікуємо наступів, бо лютий, а росіяни люблять символізм

Катерина ТищенкоНеділя, 5 лютого 2023, 15:23
Резніков: Очікуємо наступів, бо лютий, а росіяни люблять символізм
Олексій Резніков на пресконференції 5 лютого, фото Дмитра Ларіна, УП

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони очікують можливих наступів з боку Росії до символічної дати 24 лютого, однак закликав довіряти виключно офіційній інформації.

Джерело: Резніков на пресконференції у неділю, передає Укрінформ

Пряма мова: "Багато інформації, всі, мабуть, читали телеграм-канали, що вночі буде напад тощо. ...Ніякого нападу не відбулося. Дуже важливо слухати Генеральний штаб, його офіційну позицію. Коли буде зрозуміло, що вони (загарбники - ред.) сформували ударні угруповання, де, у якому місці, - наш Генеральний штаб це чудово знає".

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Деталі: Резніков зауважив стосовно Харкова, що зараз з боку Росії ударних угруповань немає, однак, за його словами, не можна виключати, що "через деякий час вони можуть з'явитися".

Водночас він не виключив посилення тиску з боку російських загарбників й можливих наступів.

Пряма мова: "Ми все одно, звісно, очікуємо можливих наступів з боку росіян, тому що лютий, вони люблять символізм – 24 лютого буде рік, як розпочалася ця навала, відкрита стадія українсько-російської війни, яка розпочалася 2014-го року... тому очікуємо цього тиску. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка верховного головнокомандувача постійно тримає на контролі, тому якихось неочікуваних речей для нас із вами немає".

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Більше деталей: Резніков також підкреслив, що Міністерство оборони не зафіксувало на території Білорусі сформованих ударних угруповань для наступу на Київ.

"Станом на сьогодні на території Білорусі ми не бачимо сформованих ударних угруповань, спроможних іти на Київ… Станом на сьогодні там немає такої концентрації військ. За нашими оцінками, не більше 12 тис. російських вояків перебувають на полігонах в Білорусі", - наголосив міністр.

Резніков також вважває, що якби міжнародні партнери діяли на упередження, повномасштабної війни Росії проти України можна було би уникнути.

"Цієї війни можна було уникнути в принципі, якби зупинили "Північний потік-2", якби обрізали доступ до системи SWIFT, якби заборонили входження російських кораблів у міжнародні порти, якби перестала Європа купувати їх газ, що все одно зробили у результаті, якби почали блокувати активи російських олігархів – цієї війни можна було би уникнути", - переконаний міністр.

Теми: Резніковвійна
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