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В ОП і МЗС прокоментували інформацію про "обіцянку" Путіна не вбивати Зеленського

Катерина ТищенкоНеділя, 5 лютого 2023, 16:08
В ОП і МЗС прокоментували інформацію про обіцянку Путіна не вбивати Зеленського
Володимир Путін, фото Getty Images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав фікцією інформацію про нібито обіцянку президента РФ Володимира Путіна не вбивати президента Володимира Зеленського, а глава МЗС Дмитро Кулеба назвав Путіна брехуном.

Джерело: Подоляк і Кулеба у Twitter

Дослівно Подоляк: "Виникають дивні інсайди ексів про "посередництво": Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція.

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За російським вторгненням стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки чи санкції, а бажання РФ знищити Україну та вбивати українців".

Дослівно Кулеба: "У минулому Путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але він зробив все це. Не дайте себе обдурити: він – майстерний брехун. Кожного разу, коли він обіцяв чогось не робити, це було частиною його плану".

Що передувало: Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет розповів, як він зустрічався з Путіним на початку березня 2022 року, і той нібито заявив, що не вбиватиме Зеленського.

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Теми: Офіс президентаКулеба ДмитроПутінЗеленський
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