В ОП і МЗС прокоментували інформацію про "обіцянку" Путіна не вбивати Зеленського

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав фікцією інформацію про нібито обіцянку президента РФ Володимира Путіна не вбивати президента Володимира Зеленського, а глава МЗС Дмитро Кулеба назвав Путіна брехуном.

Джерело: Подоляк і Кулеба у Twitter

Дослівно Подоляк: "Виникають дивні інсайди ексів про "посередництво": Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція.

За російським вторгненням стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки чи санкції, а бажання РФ знищити Україну та вбивати українців".

Дослівно Кулеба: "У минулому Путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але він зробив все це. Не дайте себе обдурити: він – майстерний брехун. Кожного разу, коли він обіцяв чогось не робити, це було частиною його плану".

Що передувало: Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет розповів, як він зустрічався з Путіним на початку березня 2022 року, і той нібито заявив, що не вбиватиме Зеленського.