Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОП і МЗС прокоментували інформацію про "обіцянку" Путіна не вбивати Зеленського

Катерина ТищенкоНеділя, 5 лютого 2023, 17:08
Володимир Путін, фото Getty Images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав фікцією інформацію про нібито обіцянку президента РФ Володимира Путіна не вбивати президента Володимира Зеленського, а глава МЗС Дмитро Кулеба назвав Путіна брехуном.

Джерело: Подоляк і Кулеба у Twitter

Дослівно Подоляк: "Виникають дивні інсайди ексів про "посередництво": Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція.

За російським вторгненням стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки чи санкції, а бажання РФ знищити Україну та вбивати українців".

Дослівно Кулеба: "У минулому Путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але він зробив все це. Не дайте себе обдурити: він – майстерний брехун. Кожного разу, коли він обіцяв чогось не робити, це було частиною його плану".

Що передувало: Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет розповів, як він зустрічався з Путіним на початку березня 2022 року, і той нібито заявив, що не вбиватиме Зеленського.

Читайте УП В Google News

Теми: Офіс президентаКулеба ДмитроПутінЗеленський
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Усі області отримали ліміти, в Одесі аварійні відключення триватимуть до вихідних

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Нардепи проголосували за нового очільника МВС

Рада призначила Малюка головою СБУ

Землетрус у Туреччині: дипломати розшукали шістьох українців, у частини зруйноване житло

фото Фінансування Росгвардії та російського МВС: СБУ повідомило про підозру дружині Медведчука

Усі новини...
Офіс президента
Чому звільнили Кирила Тимошенка, кількох голів ВЦА та заступників міністрів? Пояснює Роман Кравець
Гайдай відреагував на ймовірне призначення послом у Казахстан
Зеленський звільнив чотирьох голів ОДА
Останні новини
12:46
Інституції ЄС сваряться через витік подробиць можливого візиту Зеленського - ЗМІ
12:44
Шойгу анонсував створення "супутникової системи" для підтримки військ РФ
12:43
Усі області отримали ліміти, в Одесі аварійні відключення триватимуть до вихідних
12:40
Після звільнення ексголова правління "Нафтогаз" Коболєв отримав другу частину премії – ЦПК
12:30
Мерія Дніпра спільно з НАБУ відсудили аеропорт у Коломойського – Філатов
12:26
Землетрус вплинув на 13,5 млн мешканців Туреччини
12:24
Курс валют на 7 лютого: гривня зміцнюється на "чорному ринку"
12:08
відео, фото Прикордонники збили російський Су над Бахмутом
12:01
Більшість американців – за продовження підтримки України, але серед республіканців більше скепсису
11:56
Україна почала імпортувати газ через Молдову
Усі новини...