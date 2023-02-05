Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резнікова переведуть в інше міністерство, Міноборони очолить Буданов - Арахамія

Катерина Тищенко, Роман КравецьНеділя, 5 лютого 2023, 21:28
Олексій Резніков, фото Дмитра Ларіна, УП

Фракція "Слуга народу" проголосує за звільнення міністра оборони Олексія Резнікова і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

Джерело: нардеп від "Слуги народу", заступниця голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла у Facebook, джерела УП, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram, Резніков в інтерв’ю УП

Дослівно Безугла: "Пройшло закрите засідання фракції "Слуга народу". Без деталей:

  • безпекова ситуація в Україні, дії РФ
  • обмеження виїзду за кордон
  • робота фракції в 2023 році
  • кадрові ротації в уряді.

МОУ і Мінстратегпром звільняємо. Подаються на постійних керівники СБУ та МВС".

Деталі: За даними джерел УП, Резнікова розглядають на позицію міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Кирила Буданова планують призначити міністром оборони. Міністра юстиції Дениса Малюську хочуть залишити на своїй посаді.

Керівником МВС призначать чинного в.о. Ігоря Клименка, головою СБУ – чинного в. о. голови Василя Малюка.

Разом з тим, звільнення міністра спорту Вадима Гутцайта перенесли на кінець лютого.

ВІДЕО ДНЯ

Звільнення мають відбутися на найближчому засіданні, а призначення – через одне засідання.

Пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що Резніков "переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по "Рамштайну" й необхідність "підняти" міністерство, яке повинно робити більше".

Він також підтвердив, що Буданов очолить Міністерство оборони, "що абсолютно логічно для воєнного часу". Арахамія підтвердив також, що Клименка буде призначено головою МВС, а Малюка – СБУ.

"Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики", - зазначив голова фракції.

Разом з тим, Олексій Резніков в інтерв’ю УП заявив, що з ним не проводили жодних розмов про те, що він має припинити свою діяльність на посаді міністра оборони.

Пряма мова Резнікова: "Я вважаю, що будь-який чиновник точно має знати, що він на своїй посаді не на все життя, і має бути готовим почати етап і завершити його. Тому я готовий до будь-якого розвитку подій.

Те, що зробив – мені не соромно аж ніяк. Мені точно буде на що подивитися, що в тому "wish-листі Санті" я виконав. Залишились тільки літаки, все решта здобув для українських Збройних сил, для сектору безпеки і оборони. І мені за це не соромно. Що буде далі – подивимося, я оптимістичний".

Що передувало: Раніше джерела УП повідомили, що з наступного тижня міністр оборони Олексій Резніков може залишити свою посаду, його місце, найімовірніше, займе чинний очільник ГУР Кирило Буданов.

Читайте УП В Google News

Теми: МіноборониБудановРезніковВерховна Рада
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоНАБУ розшукує заступника голови Сумської облради

Уряд погодив призначення трьох голів ОВА

БЕБ передало АРМА залізну руду російського олігарха Усманова на 1,8 мільярдів

Данілов натякнув, що Україна вже може завдавати удари по території Росії

Усі області отримали ліміти, в Одесі аварійні відключення триватимуть до вихідних

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Усі новини...
Міноборони
Олексій Резніков: Я вже несу репутаційну відповідальність за скандали в Міністерстві
Резніков хоче створити Military Prozorro
Україні потрібні сотні тисяч БПЛА, треба розвивати власний ринок – Резніков
Останні новини
17:04
фотоРосіяни вивезли награбоване в Херсонському краєзнавчому музеї до окупованого Генічеська
16:51
Україні необхідно 1 мільйон євро для перевірки нестабільних конструкцій саркофага на ЧАЕС – Міндовкілля
16:45
відеоЗСУ "накрили" росіян на екскаваторі під час риття окопів
16:44
Україна направляє в Туреччину пошуково-рятувальний загін
16:40
У Сеймі Польщі наразі не очікують на зустріч Зеленського з Байденом і Дудою
16:16
фотоНАБУ розшукує заступника голови Сумської облради
16:15
Байден може приїхати у Польщу під річницю повномасштабної війни РФ проти України – ЗМІ
16:13
COVID-19 не зник: в МОЗ розповіли про ситуацію з коронавірусом
16:13
Уряд погодив призначення трьох голів ОВА
16:04
Обмін старих ламп на LED став доступний в містах та смт
Усі новини...