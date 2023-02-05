Резнікова переведуть в інше міністерство, Міноборони очолить Буданов - Арахамія

Фракція "Слуга народу" проголосує за звільнення міністра оборони Олексія Резнікова і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

Джерело: нардеп від "Слуги народу", заступниця голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла у Facebook, джерела УП, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram, Резніков в інтерв’ю УП

Дослівно Безугла: "Пройшло закрите засідання фракції "Слуга народу". Без деталей:

безпекова ситуація в Україні, дії РФ

обмеження виїзду за кордон

робота фракції в 2023 році

кадрові ротації в уряді.

МОУ і Мінстратегпром звільняємо. Подаються на постійних керівники СБУ та МВС".

Деталі: За даними джерел УП, Резнікова розглядають на позицію міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Кирила Буданова планують призначити міністром оборони. Міністра юстиції Дениса Малюську хочуть залишити на своїй посаді.

Керівником МВС призначать чинного в.о. Ігоря Клименка, головою СБУ – чинного в. о. голови Василя Малюка.

Разом з тим, звільнення міністра спорту Вадима Гутцайта перенесли на кінець лютого.

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Звільнення мають відбутися на найближчому засіданні, а призначення – через одне засідання.

Пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що Резніков "переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по "Рамштайну" й необхідність "підняти" міністерство, яке повинно робити більше".

Він також підтвердив, що Буданов очолить Міністерство оборони, "що абсолютно логічно для воєнного часу". Арахамія підтвердив також, що Клименка буде призначено головою МВС, а Малюка – СБУ.

"Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики", - зазначив голова фракції.

Разом з тим, Олексій Резніков в інтерв’ю УП заявив, що з ним не проводили жодних розмов про те, що він має припинити свою діяльність на посаді міністра оборони.

Пряма мова Резнікова: "Я вважаю, що будь-який чиновник точно має знати, що він на своїй посаді не на все життя, і має бути готовим почати етап і завершити його. Тому я готовий до будь-якого розвитку подій.

Те, що зробив – мені не соромно аж ніяк. Мені точно буде на що подивитися, що в тому "wish-листі Санті" я виконав. Залишились тільки літаки, все решта здобув для українських Збройних сил, для сектору безпеки і оборони. І мені за це не соромно. Що буде далі – подивимося, я оптимістичний".

Що передувало: Раніше джерела УП повідомили, що з наступного тижня міністр оборони Олексій Резніков може залишити свою посаду, його місце, найімовірніше, займе чинний очільник ГУР Кирило Буданов.