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Зеленський: Окупанти хочуть в лютому відігратися за торішні поразки

Катерина ТищенкоНеділя, 5 лютого 2023, 20:59
Зеленський: Окупанти хочуть в лютому відігратися за торішні поразки
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що росіяни хочуть в лютому спробувати відігратися за торішні поразки, але Україна має вистояти.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їхні торішні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі.

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Дуже тяжко на Донеччині – запеклі бої. Але хоч би як було тяжко та хоч би яким був тиск, ми маємо вистояти. Маємо використовувати й використовуємо кожен день і кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію й давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час.

У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися й перемогти".

Що передувало: Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони очікують можливих наступів з боку Росії до символічної дати 24 лютого, однак закликав довіряти виключно офіційній інформації.

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Теми: ЗеленськийРосіявійна
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