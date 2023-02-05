Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ДТЕК пояснили, як відключатимуть світло у Києві в понеділок

Катерина ТищенкоНеділя, 5 лютого 2023, 22:24
У ДТЕК пояснили, як відключатимуть світло у Києві в понеділок
ілюстративне фото pixabay

В ніч на понеділок у Києві, Київській та Дніпропетровській областях не буде обмежуватися електропостачання, а в понеділок застосовуватимуться графіки стабілізаційних відключень.

Джерело: ДТЕК, гендиректор субхолдингу ДТЕК Yasno Сергій Коваленко у Facebook

Дослівно ДТЕК: ""Укренерго" надав нові обмеження споживання електроенергії на наступний день з 06:00 по 24:00:

Реклама:
  • Київ (1152 МВт)
  • Київщина (833 МВт)
  • Дніпропетровщина (1422 МВт)

Такі ліміти дозволяють протягом дня застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Вночі споживання електроенергії обмежуватись не буде".

Деталі: У ДТЕК додали, що внаслідок аварії на підстанції "Укренерго", на Одещині все ще складна ситуація зі світлом.

ВІДЕО ДНЯ

Разом з тим, гендиректор Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому Київ у неділю не повинен був мати обмежень споживання до 16.00, але вже зранку довелося застосовувати стабілізаційні графіки в частині міста.

"Ми вже знаємо, що є обмеження балансові (тобто дефіцит генерації) і мережеві. І дотепер в Києві були і ті, і інші. Якраз сьогодні вдалося закрити генерацію. Але мережі поки що не здатні передавати такі обсяги. Пошкодження після атак ще не вдалося відновити повністю, щоб інфраструктура працювала нормально. Саме тому довелося повертати стабілізаційні відключення. Це дасть змогу запобігти масштабним аваріям у місті", - зазначив він.

Теми: ДТЕКелектроенергіяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
ДТЕК
Росіяни обстріляли одну з ТЕС ДТЕК – вона призупинила роботу
"ДТЕК" відновив електропостачання після ракетного удару по Кривому Рогу
Енергетики придумали, як адаптувати систему після підриву Каховської ГЕС
Останні новини
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
Усі новини...
Реклама: