У ДТЕК пояснили, як відключатимуть світло у Києві в понеділок

В ніч на понеділок у Києві, Київській та Дніпропетровській областях не буде обмежуватися електропостачання, а в понеділок застосовуватимуться графіки стабілізаційних відключень.

Джерело: ДТЕК, гендиректор субхолдингу ДТЕК Yasno Сергій Коваленко у Facebook

Дослівно ДТЕК: ""Укренерго" надав нові обмеження споживання електроенергії на наступний день з 06:00 по 24:00:

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Київ (1152 МВт)

Київщина (833 МВт)

Дніпропетровщина (1422 МВт)

Такі ліміти дозволяють протягом дня застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Вночі споживання електроенергії обмежуватись не буде".

Деталі: У ДТЕК додали, що внаслідок аварії на підстанції "Укренерго", на Одещині все ще складна ситуація зі світлом.

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Разом з тим, гендиректор Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому Київ у неділю не повинен був мати обмежень споживання до 16.00, але вже зранку довелося застосовувати стабілізаційні графіки в частині міста.

"Ми вже знаємо, що є обмеження балансові (тобто дефіцит генерації) і мережеві. І дотепер в Києві були і ті, і інші. Якраз сьогодні вдалося закрити генерацію. Але мережі поки що не здатні передавати такі обсяги. Пошкодження після атак ще не вдалося відновити повністю, щоб інфраструктура працювала нормально. Саме тому довелося повертати стабілізаційні відключення. Це дасть змогу запобігти масштабним аваріям у місті", - зазначив він.