Папа Римський заявив, що готовий зустрітися з Путіним і Зеленським

Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Папа Франциск, якого цитує Corriere della Sera

Пряма мова: "Я відкритий для зустрічі з обома президентами – і України, і Росії".

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Деталі: Так Папа відповів на питання, чи міг би він стати на коліна перед Путіним, закликавши до миру, так само як він став на коліна перед лідерами Південного Судану в 2019 році.

Він підкреслив, що свого часу не поїхав до Києва, бо не було такої можливості.

Папа нагадав, що на початку війни просив у глави МЗС РФ Сергія Лаврова про зустріч із Путіним, але той йому відповів, що "поки в цьому немає необхідності".

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Що передувало: У квітні 2019 року Папа Римський Франциск став на коліна та поцілував ноги лідерам Південного Судану, закликавши їх не повернутися до громадянської війни.