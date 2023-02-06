Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Римський заявив, що готовий зустрітися з Путіним і Зеленським

"Українська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 00:26
Папа Франциск, ФОТО: VATICAN NEWS

Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Папа Франциск, якого цитує Corriere della Sera

Пряма мова: "Я відкритий для зустрічі з обома президентами – і України, і Росії".

Деталі: Так Папа відповів на питання, чи міг би він стати на коліна перед Путіним, закликавши до миру, так само як він став на коліна перед лідерами Південного Судану в 2019 році.

Він підкреслив, що свого часу не поїхав до Києва, бо не було такої можливості.

Папа нагадав, що на початку війни просив у глави МЗС РФ Сергія Лаврова про зустріч із Путіним, але той йому відповів, що "поки в цьому немає необхідності".

Що передувало: У квітні 2019 року Папа Римський Франциск став на коліна та поцілував ноги лідерам Південного Судану, закликавши їх не повернутися до громадянської війни.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Папа РимськийПутінЗеленськийвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Берлін схвалив поставку Україні 178 танків Leopard 1

Внаслідок землетрусу у Туреччині могли загинути двоє українців

інфографіка"Укренерго" анонсувало повне зняття лімітів споживання на один день у всіх областях: причина

відеоУ конструктора заводу, який виробляє в РФ двигуни до ракет, знайшли активи в Європі

фотоНАБУ розшукує заступника голови Сумської облради

Уряд погодив призначення трьох голів ОВА

Усі новини...
Папа Римський
Папа Франциск уперше зустрівся з головами українських церков, Онуфрія не було
Папа Римський назвав такі війни, як в Україні, "злочином проти Бога і людства"
Франциск привітав з Різдвом православних: закликав до конкретних кроків заради миру в Україні
Останні новини
21:08
Zoom звільняє близько 15% своїх співробітників та зменшує зарплати топменеджерам
21:07
Група українських військових поїхала навчатися на танках Leopard 2
21:06
США розглядають фінансування малого бізнесу в Україні в межах $100 мільйонів
21:05
Резніков після зустрічі з міністром оборони Німеччини розповів, як Україна отримуватиме Leopard 1
20:44
фотоОкупанти загубили флешку і засвітили кураторів з ФСБ у Балаклії – "Схеми"
20:32
Зеленський провів наради з військовими і Будановим: говорили про плани окупантів
19:59
Українця визнали винним у зухвалих крадіжках картин у Франції
19:53
фотоMaxar опублікував знімки з Туреччини: до і після землетрусу
19:48
Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП майже 12,5 мільярдів
19:47
З Вугледара евакуювали родину з дітьми. В місті залишається ще одна дитина – поліція
Усі новини...