Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Папа Римський заявив, що готовий зустрітися з Путіним і Зеленським

"Українська правда"Неділя, 5 лютого 2023, 23:26
Папа Римський заявив, що готовий зустрітися з Путіним і Зеленським
Папа Франциск, ФОТО: VATICAN NEWS

Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Папа Франциск, якого цитує Corriere della Sera

Пряма мова: "Я відкритий для зустрічі з обома президентами – і України, і Росії".

Реклама:

Деталі: Так Папа відповів на питання, чи міг би він стати на коліна перед Путіним, закликавши до миру, так само як він став на коліна перед лідерами Південного Судану в 2019 році.

Він підкреслив, що свого часу не поїхав до Києва, бо не було такої можливості.

Папа нагадав, що на початку війни просив у глави МЗС РФ Сергія Лаврова про зустріч із Путіним, але той йому відповів, що "поки в цьому немає необхідності".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У квітні 2019 року Папа Римський Франциск став на коліна та поцілував ноги лідерам Південного Судану, закликавши їх не повернутися до громадянської війни.

Теми: Папа РимськийПутінЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Папа Римський
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
Глава УГКЦ очікує роз’яснень від Папи щодо його заяви
МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ
Останні новини
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
Усі новини...
Реклама: