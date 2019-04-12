Папа Франциск поцілував ноги лідерам Південного Судану та закликав їх зберігати мир

Папа Римський Франциск став на коліна та поцілував ноги лідерам Південного Судану, закликавши їх не повернутися до громадянської війни.

Про це повідомляє Reuters.

Папа Франциск звернувся до президента країни Сальви Кііра, його колишнього заступника Рієка Мачара, який став лідером повстанців, та ще 3 віце-президентів, аби ті поважали перемир'я, яке вони підписали та зобов'язалися створити уряд наступного місяця.

"Я прошу вас, як брата, залишитися в мирі. Я прошу вас серцем, давайте йти вперед. Буде багато проблем, але вони не подолають нас. Вирішуйте свої проблеми", - сказав Папа Римський.

"Лідери були приголомшені, коли 82-річний Папа, який страждає від хронічного болю в ногах, за допомоги своїх помічників став на коліна, щоб поцілувати ноги їм і кільком іншим людям в кімнаті", - йдеться у повідомленні.

"Папа Франциск звернувся до лідерів країни, оскільки у Південному Судані зростало занепокоєння, що переворт у сусідньому Судані може поставити під загрозу мирну угоду, яка завершила жорстоку п'ятирічну громадянську війну в Південному Судані", - пише Reuters.