Боррель: Країни ЄС не планували і не планують відправляти свої війська в Україну

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що відправлення військ країнами Євросоюзу в Україну не стояло і не стоїть на порядку денному.

Джерело: Боррель в інтерв'ю El Pais

Пряма мова: "Ми б вступили у війну, якби ввели війська (в Україну – ред.), але це точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло".

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Деталі: При цьому Боррель наголосив, що військовослужбовці європейських країн беруть участь у підготовці військових ЗСУ, зокрема екіпажів західних танків.

"Для танків необхідно мати навчені екіпажі. Їхня (бійців ЗСУ – ред.) підготовка вже почалася у рамках військової місії Євросоюзу в тренувальних таборах Польщі та Німеччини. Це не схоже на навчання водінню машини, це потребує тижнів дуже спеціалізованого навчання", - розповів він.

Нагадаємо: Жозеп Боррель після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем 2 лютого оголосив про рішення ЄС навчити ще 15 тисяч українських військових та виділити 25 млн євро на розмінування.