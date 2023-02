ЄС підготує ще 15 тисяч українських військових і виділить 25 млн євро на розмінування

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем 2 лютого оголосив про рішення ЄС навчити ще 15 тисяч українських військових та виділити 25 млн євро на розмінування.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія повернула війну в Європу, але Україна продовжує боротися. Радий повідомити прем'єр-міністру Денису Шмигалю, що міісія ЄС з надання військової допомоги EUMAM підготує додатково 15 тисяч українських солдатів, що доведе загальну кількість підготовленого персоналу EUMAM до 30 тисяч", - повідомив Боррель у своєму Twitter.

Спеціальні навчання включатимуть технічний інструктаж для нового озброєння, у тому числі танків Leopard 2.

Russia brought war back to Europe, but Ukraine keeps fighting back. Glad to announce to PM @Denys_Shmyhal that EU Military Assistance Mission #EUMAM will train additional 15.000 Ukrainian soldiers, taking the total number of EUMAM trained personnel to 30.000.

(1/2) pic.twitter.com/cLTspN6MBz