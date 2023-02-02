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ЄС підготує ще 15 тисяч українських військових і виділить 25 млн євро на розмінування

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 11:55

ЄС підготує ще 15 тисяч українських військових і виділить 25 млн євро на розмінування

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем 2 лютого оголосив про рішення ЄС навчити ще 15 тисяч українських військових та виділити 25 млн євро на розмінування.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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"Росія повернула війну в Європу, але Україна продовжує боротися. Радий повідомити прем'єр-міністру Денису Шмигалю, що міісія ЄС з надання військової допомоги EUMAM підготує додатково 15 тисяч українських солдатів, що доведе загальну кількість підготовленого персоналу EUMAM до 30 тисяч", - повідомив Боррель у своєму Twitter.

Спеціальні навчання включатимуть технічний інструктаж для нового озброєння, у тому числі танків Leopard 2.

Крім того, Боррель повідомив, що ЄС виділить 25 мільйонів євро на підтримку зусиль з розмінування в районах, що перебувають під загрозою. "Захист цивільних осіб та їхніх засобів до існування є пріоритетом", - зауважив глава європейської дипломатії.

"ЄС запустить програму гуманітарного розмінування на 25 млн євро. Це важливий компонент нашого відновлення, який дозволить повертати нормальне життя у деокуповані від російських терористів громади", прокоментував Денис Шмигаль, якого цитує пресслужба прем'єр-міністра.

Очікується, що Європейський Союз оголосить про виділення Україні додаткового пакета допомоги у розмірі 400 мільйонів євро для підтримки процесу реформ.

У четвер до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та 15 членів Європейської комісії для консультацій з українським урядом.

3 лютого у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.

Читайте також: Саміт на половині шляху: як Україна виконує 7 вимог до кандидата у члени ЄС.

Теми: ЄСУкраїнаарміявійна
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