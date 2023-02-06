На Запоріжжі окупанти переобладнали дитячу лікарню на військовий госпіталь
Понеділок, 6 лютого 2023, 07:41
Через великі втрати російські окупанти переобладнали у Василівці Запорізької області дитячу лікарню на військовий госпіталь.
Джерело: зведення зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "У населеному пункті Василівка Запорізької області окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь для поранених військовослужбовців РФ. Прийом дітей до лікарні припинено".
Нагадаємо: У тимчасово окупованому Луганську росіяни переобладнали на військові шпиталі три цивільні лікарні.
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