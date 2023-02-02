Оккупанты разворачивают дополнительные госпитали в Луганске – ЦНС

БОЛЬНИЦА НА ВОТ, ФОТО УНИАН

Во временно оккупированном Луганске россияне переоборудовали в военные госпитали три гражданские больницы. Враг ожидает увеличения количества раненых солдат.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты перепрофилировали уже три гражданские больницы Луганска в военные госпитали. Враг готовится к увеличению интенсивности боев на Луганском направлении, а затем увеличивает количество коек для раненых солдат.

Детали: Отмечается, что в военных госпиталях работают российские врачи, поскольку местным медикам оккупанты не доверяют.