Оккупанты разворачивают дополнительные госпитали в Луганске – ЦНС
Четверг, 2 февраля 2023, 01:08
Во временно оккупированном Луганске россияне переоборудовали в военные госпитали три гражданские больницы. Враг ожидает увеличения количества раненых солдат.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Оккупанты перепрофилировали уже три гражданские больницы Луганска в военные госпитали. Враг готовится к увеличению интенсивности боев на Луганском направлении, а затем увеличивает количество коек для раненых солдат.
Детали: Отмечается, что в военных госпиталях работают российские врачи, поскольку местным медикам оккупанты не доверяют.
ВИДЕО ДНЯ