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Оккупанты разворачивают дополнительные госпитали в Луганске – ЦНС

"Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 01:08
БОЛЬНИЦА НА ВОТ, ФОТО УНИАН

Во временно оккупированном Луганске россияне переоборудовали в военные госпитали три гражданские больницы. Враг ожидает увеличения количества раненых солдат.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты перепрофилировали уже три гражданские больницы Луганска в военные госпитали. Враг готовится к увеличению интенсивности боев на Луганском направлении, а затем увеличивает количество коек для раненых солдат.

Детали: Отмечается, что в военных госпиталях работают российские врачи, поскольку местным медикам оккупанты не доверяют.

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Темы: оккупацияЛугансквойна
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