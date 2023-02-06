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Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Ірина БалачукПонеділок, 6 лютого 2023, 09:21
Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.

Джерело: проєкти законів №8419 та №8420 на сайті парламенту

Деталі: Законопроєкти пропонують продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 5:30 19 лютого на 90 діб, а також строк проведення загальної мобілізації на 90 днів з 19 лютого.  

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Згідно з документами, закони вступатимуть у дію з моменту їх ухвалення.

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Теми: Верховна РадазаконодавствоВоєнний станмобілізація
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