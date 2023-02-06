Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Понеділок, 6 лютого 2023, 10:21
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.
Джерело: проєкти законів №8419 та №8420 на сайті парламенту
Деталі: Законопроєкти пропонують продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 5:30 19 лютого на 90 діб, а також строк проведення загальної мобілізації на 90 днів з 19 лютого.
Згідно з документами, закони вступатимуть у дію з моменту їх ухвалення.
Передісторія:
- 16 листопада 2022 року Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 19 лютого 2023 року.