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Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Ірина БалачукПонеділок, 6 лютого 2023, 10:21
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.

Джерело: проєкти законів №8419 та №8420 на сайті парламенту

Деталі: Законопроєкти пропонують продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 5:30 19 лютого на 90 діб, а також строк проведення загальної мобілізації на 90 днів з 19 лютого.  

Згідно з документами, закони вступатимуть у дію з моменту їх ухвалення.

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Теми: Верховна РадазаконодавствоВоєнний станмобілізація
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