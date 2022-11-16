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Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 19 лютого

"Українська правда"Середа, 16 листопада 2022, 14:56
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 19 лютого
Голосування у парламенті, фото з сайту ВРУ

Народні депутати продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого наступного року.

Джерело: нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів, до 19 лютого 2023 року. Відповідні постанови №8189 і №8190 підтримали 294 та 297 депутатів.

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Український парламент вже вчетверте голосує за продовження воєнного стану. Після 24 лютого аналогічні голосування відбулися 15 березня, 21 квітня і 15 серпня.

Що цьому передувало: 8 листопада Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити на 90 днів дію воєнного стану та мобілізацію в Україні.

Теми: Верховна РадаВоєнний станмобілізація
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