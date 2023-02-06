Резніков щодо мрії росіян про Київ: Як можна захопити 3-мільйонне місто?

Міністр оборони Олексій Резніков вважає нереалістичним сценарій захоплення Києва російськими окупантами.

Джерело: Резніков в інтерв'ю "Українській правді"

Деталі: Як відомо, головнокомандувач Валерій Залужний в інтерв'ю "The Economist" сказав, що він не сумнівається в тому, що буде друга спроба наступу на Київ. За словами Резнікова, головнокомандувач завди прораховує найгірші сценарії, а загарбник завжди мріє упокорити столицю країни, на яку нападає. Однак міністр оборони впевнений, що сценарій захоплення Києва – нереалістичний.

Пряма мова: "Валерій Залужний завжди свідомо говорить, що, як би не було і як би не розгортались події, навіть якщо ми їм надаємо по мордасі швидко і якісно, вони будуть хотіти реваншу – і через 5, і через 10 років.

Він має прогнозувати гірший варіант сценарію, бути до нього готовим так, щоб він не наступив. Тому, звісно, спроба піти на Київ у росіян є у їхній ментальності. Це їхня мрія, щоб скорилася Україна. А для цього треба, щоб впала столиця.

Київ – це символ, тут не треба пояснювати – і для християнського світу, православного, і взагалі це столиця України.

Чому Наполеон хотів спалити Москву? Тому що логічно. Або взяттям Берліна завершилась Друга світова війна. Тобто всі війни – це спроба контролювати столицю.

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Але це не означає, що їхня мрія буде реалізована. Вона не була реалізована у них в лютому-березні минулого року.

Давайте розберемо просту річ. Містечко Бахмут – 40 тисяч населення, вони 5 місяців не можуть його взяти. Щоб його взяти, треба все одно вести вуличні бої.

А місто Київ – це агломерація, в якій неофіційно до 4 мільйонів населення було до вторгенння. Хтось поїхав в евакуацію, хтось поїхав за кордон з дітьми, дружини і так далі. Тобто тут більшість населення, яке готове чинити спротив…

От уявіть собі, як можна захопити місто в 3 мільйони? Яким таким ресурсом? Тому це задачка з 5 зірочками".