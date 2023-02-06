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Резніков про мобілізацію: У Конституції є обов'язок громадянина захищати свою країну

Роман Кравець, Валентина РоманенкоПонеділок, 6 лютого 2023, 12:51
ОЛЕКСІЙ РЄЗНІКОВ. ФОТО УП

Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що мобілізація в Україні відбувається в рамках окреслених планів.

Джерело: Резніков в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Нічого надзвичайного не відбувається. У нас була оголошена мобілізація, коли було парламентом затверджено закон про оголошення воєнного стану. Є певні норми, які там вказані по чисельності, Генеральний штаб їх знає і ми працюємо в цих нормах.

Йде системна й планова робота, поповнення запасів, відновлення втрат, адже гинуть наші хлопці й дівчата, також поранені є. Але такого щось "вау", як в Росії  – ні, такого у нас немає".

Деталі: На запитання, чи нормальною є ситуація, коли по всій країні представники центрів комплектації разом з поліцією роздають повістки по ТРЦ, по вулицях міст, по кафе, зупиняють автомобілі, Резніков пояснює, що багато людей переїхали і змінили місце проживання, не відобразивши цього у військовому обліку. При цьому міністр визнав, що іноді причиною проблем є брак комунікації або неякісна комунікація

Пряма мова: "Дивіться, у них є задача, яку ставить Генеральний штаб по кількісному складу в той чи інший період часу.

Якщо вони бачать, що, наприклад, на обліку було до вторгнення така-то кількість людей в регіонах, але багато хто переїхав.

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Якщо ви військовозобов'язаний, жили в Києві, переїхали в Ужгород, у Львів, Тернопіль, Чернівці – де б ви не перебували – маєте піти і стати на облік. Не всі це роблять.

Тому вони змушені щось робити. Якщо вони бачать чоловіка призовного віку, живого здорового, йому дається повістка і він зобов'язаний з'явитися. Це ж не означає, що завтра він буде мобілізований. Він має з'явитися показати документи, має бути спілкування. Може, він скаже: "Так, вік у мене призовний, але в мене є якісь застереження" або "В мене 4 дітей". Окей, прийди, покажи і все.

Тобто це дорога із зустрічним рухом. Основний масив добровольців був у лютому-березні, але Конституція України існує, ми з вами про неї вже згадували, і в ній є обов'язок громадянина України захищати свою країну.

І якщо ти військовозобов'язаний, підпадаєш під критерії, сектор безпеки й оборони має право закликати тебе до строю....

І ми знову повертаємось до початку нашої розмови, що іноді причиною проблеми є брак комунікації або неякісна комунікація.

Тут хто хоче може давати оцінки – що в моєму персональному кейсі, який ми з вами вже розібрали, що в загальному.

Зараз працівники Міноборони, медіа, сектор безпеки і оборони зробили єдиний медіахаб – ми працюємо на те, щоб це був one voice.

І зараз, наскільки мені доповідали, є вже промолистівки, борди і ролики, які будуть пропагувати такі речі".

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Теми: мобілізаціяМіноборониРезніков
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