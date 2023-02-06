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Кабаєва заявила, що російська пропаганда не поступається автомату Калашникова

Станіслав ПогоріловПонеділок, 6 лютого 2023, 13:44
Аліна Кабаєва, фото: Getty Images

Очільниця ради директорів російської медіагрупи "НМГ" Аліна Кабаєва на ювілейних заходах групи заявила, що діяльність пропагандистів ні в чому не поступається бойовій зброї, зокрема, автомату Калашникова.

Джерело: "Meduza"

Пряма мова Кабаєвої: "Друзі! Вітаючи одне одно з ювілеєм, побажаємо успіху кожному з нас, і всім нам разом. Цей успіх потрібен нашому народу, тому що інформаційна робота сьогодні у тих умовах, в яких ми живемо та боремось за нашу країну, це як бойова зброя. І по значимості своїй ні в чому не поступається автомату Калашникова".

Деталі: Кабаєва додала, що так звані російські військові кореспонденти знають про це. Вона завершила свій виступ словами: "Працюємо, спасибі!".

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Що було раніше: Наприкінці січня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що загарбницька війна Росії проти України є для росіян "новою Вітчизняною".  "Відповідно, укронацисти й Західна Європа - прямі спадкоємці тих, хто воював із Росією. І війна, отже, з ними нова Вітчизняна. І перемога буде за нами. Як у 1812 і 1945-му", - написав він. 

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Теми: Росіяпропагандавійна
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