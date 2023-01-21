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Медведєв назвав війну з Україною "новою Вітчизняною"

Роман ПетренкоСубота, 21 січня 2023, 15:06
Медведєв назвав війну з Україною новою Вітчизняною
фото getty images

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що загарбницька війна Росії проти України є для росіян "новою Вітчизняною".

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Боррель.. згадав, що наша країна перемогла Наполеона і Гітлера.

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Відповідно, укронацисти й Західна Європа - прямі спадкоємці тих, хто воював із Росією.

І війна, отже, з ними нова Вітчизняна. І перемога буде за нами. Як у 1812 і 1945-му.

Нагадаємо: Медведєв напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" почав знову погрожувати, що програш Росії у звичайній війні може спровокувати початок ядерної війни.

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Ще раніше Медведєв закликав не пускати назад у країну росіян, які "закликають до її поразки" у війні проти України.

Теми: МедведєвРосіявійнапропаганда
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