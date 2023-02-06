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Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 6 лютого 2023, 14:15
Рада визнала ПВК Вагнер міжнародною злочинною організацією
Євген Пригодин, AP

Верховна Рада Україна визнала приватну військову компанію "Вагнер" Євгена Пригожина міжнародною злочинною організацією.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, проєкт постанови 8397голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: За постанову 8397 проголосували 333 депутати. Також парламент звернувся до урядів світу із проханням визнати ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

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Крім того, Рада 336 голосами схвалила постанову 3735 про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

Доповнено: Голова ОП Андрій Єрмак, коментуючи визнання ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією, повідомив, що в подальшому це вплине на конфіскацію російських активів. Крім того, Україна буде звертатися до судів держав-союзників.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Проєкт постанови №8397 зареєстровано 30 січня 2023 року. Співавторами законодавчої ініціативи виступили понад 60 нардепів із різних груп та фракцій, серед яких є лідер монобільшості Давид Арахамія. У документі наголошується, що Україна набула незаперечних доказів, що свідчать про злочинний характер діяльності ПВК "Вагнер".

Що цьому передувало: 

  • 3 лютого Офіс генпрокурора повідомив про підозру керівнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину. 
  • Повідомляється, що керівник ПВК "Вагнер" безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Зокрема, Пригожин наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля подальшого використання їх у бойових діях на території України. 

Теми: Верховна РадаВагнер
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