Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

Верховна Рада Україна визнала приватну військову компанію "Вагнер" Євгена Пригожина міжнародною злочинною організацією.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, проєкт постанови 8397, голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: За постанову 8397 проголосували 333 депутати. Також парламент звернувся до урядів світу із проханням визнати ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

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Крім того, Рада 336 голосами схвалила постанову 3735 про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

Доповнено: Голова ОП Андрій Єрмак, коментуючи визнання ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією, повідомив, що в подальшому це вплине на конфіскацію російських активів. Крім того, Україна буде звертатися до судів держав-союзників.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Проєкт постанови №8397 зареєстровано 30 січня 2023 року. Співавторами законодавчої ініціативи виступили понад 60 нардепів із різних груп та фракцій, серед яких є лідер монобільшості Давид Арахамія. У документі наголошується, що Україна набула незаперечних доказів, що свідчать про злочинний характер діяльності ПВК "Вагнер".

Що цьому передувало: