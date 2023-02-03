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Офіс генпрокурора оголосив підозру Пригожину

Ірина БалачукП'ятниця, 3 лютого 2023, 10:58
Євген Пригожин. Скриншот з відео з його Telegram

Офіс генпрокурора повідомив про підозру керівнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину.

Джерело: ОГП у Telegram  

Дослівно ОГП: "Керівнику ПВК "Вагнер" інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України)".

Деталі: Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Нацполіція.

Повідомляється, що керівник ПВК "Вагнер" безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів.

За даними слідства, Пригожин був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля подальшого використання їх у бойових діях на території України. Все це відбувалось за повної підтримки чинного російського режиму.

В ОГП підкреслили, що відповідальності не уникнуть також і пересічні "вагнерівці" – навіть ті, хто втік за кордон.

Зазначається, що прокурори вже провели допити двох таких бійців, які перебувають в ЄС.

Також триває перевірка щодо причетності до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який перебуває у Норвегії. Незабаром до норвезьких колег відправлять запит на проведення слідчих дій.

"Молот правосуддя завжди сильніший за "кувалду анархії"", – підсумували в ОГП.

ВІДЕО ДНЯ

Для довідки: ПВК "Вагнер" з’явилася у 2013-14 роках. Найманці групи Вагнера були активно задіяні в низці країн, де Росія має важливі інтереси – Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Повідомлялося, що "вагнерівці" скоювали воєнні злочини, злочини проти людяності та відрізнялися особливою жорстокістю.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК вербують ув’язнених із російських в’язниць, а також українців, які сиділи в тюрмах на тимчасово окупованих територіях. Часто вербуванням займається сам Пригожин, який лише у вересні 2022 року визнав, що він стоїть за цією ПВК.

Кувалда – є своєрідним символом "вагнерівців". Вбивства за допомогою кувалди найманці Пригожина використовували ще з часів війни в Сирії. У мережі можна знайти свідчення, як у 2017 році в Сирії "вагнерівці" забили до смерті людину, четвертували тіло і спалили.

У листопаді 2022 року у російських Telegram-каналах опублікували відео страти колишнього ув'язненого Рязанської ВК-3 і члена ПВК "Вагнер" Євгена Нужина, який після відправки на війну в Україну здався в полон ЗСУ – чоловікові розбили голову кувалдою.

Згодом "Вагнер" вирішив передати "закривавлену" кувалду у футлярі для скрипки до Європарламенту. Так Пригожин відреагував на новину про можливе визнання його ПВК терористичною організацією. 

У січні США визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.

Читайте також: "Оркестр" вбивць. Хто воює проти України в ПВК "Вагнер"

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Теми: Офіс генпрокурораПригожинвійна
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