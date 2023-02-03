Офіс генпрокурора оголосив підозру Пригожину

Офіс генпрокурора повідомив про підозру керівнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину.

Джерело: ОГП у Telegram



Дослівно ОГП: "Керівнику ПВК "Вагнер" інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України)".

Деталі: Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Нацполіція.

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Повідомляється, що керівник ПВК "Вагнер" безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів.

За даними слідства, Пригожин був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля подальшого використання їх у бойових діях на території України. Все це відбувалось за повної підтримки чинного російського режиму.



В ОГП підкреслили, що відповідальності не уникнуть також і пересічні "вагнерівці" – навіть ті, хто втік за кордон.



Зазначається, що прокурори вже провели допити двох таких бійців, які перебувають в ЄС.

Також триває перевірка щодо причетності до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який перебуває у Норвегії. Незабаром до норвезьких колег відправлять запит на проведення слідчих дій.

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"Молот правосуддя завжди сильніший за "кувалду анархії"", – підсумували в ОГП.

Для довідки: ПВК "Вагнер" з’явилася у 2013-14 роках. Найманці групи Вагнера були активно задіяні в низці країн, де Росія має важливі інтереси – Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Повідомлялося, що "вагнерівці" скоювали воєнні злочини, злочини проти людяності та відрізнялися особливою жорстокістю.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК вербують ув’язнених із російських в’язниць, а також українців, які сиділи в тюрмах на тимчасово окупованих територіях. Часто вербуванням займається сам Пригожин, який лише у вересні 2022 року визнав, що він стоїть за цією ПВК.

Кувалда – є своєрідним символом "вагнерівців". Вбивства за допомогою кувалди найманці Пригожина використовували ще з часів війни в Сирії. У мережі можна знайти свідчення, як у 2017 році в Сирії "вагнерівці" забили до смерті людину, четвертували тіло і спалили.

У листопаді 2022 року у російських Telegram-каналах опублікували відео страти колишнього ув'язненого Рязанської ВК-3 і члена ПВК "Вагнер" Євгена Нужина, який після відправки на війну в Україну здався в полон ЗСУ – чоловікові розбили голову кувалдою.

Згодом "Вагнер" вирішив передати "закривавлену" кувалду у футлярі для скрипки до Європарламенту. Так Пригожин відреагував на новину про можливе визнання його ПВК терористичною організацією.

У січні США визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.

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