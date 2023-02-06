Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Компанії з орбіти "Росатома" підключають ЗАЕС до російської енергосистеми – СБУ 

Альона Мазуренко Понеділок, 6 лютого 2023, 17:50
Компанії з орбіти Росатома підключають ЗАЕС до російської енергосистеми – СБУ 
ФОТО: GETTY IMAGES

Служба безпеки має докази, що компанії з орбіти "Росатома", щодо яких в Україні ввели санкції, причетні до відчуження української ЗАЕС на користь Росії.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За ініціативи СБУ запроваджено санкції проти 200 російських компаній, які намагаються "забрати" в України Запорізьку АЕС".

Реклама:

Деталі: Компанії ДК "Росатом" залучені до "відчуження" ЗАЕС на користь країни-агресора Росії.

Зокрема, в СБУ є докази, які свідчать, що співробітники ДК "Росатом" та супутніх компаній корпорації:

  • взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС;
  • сприяють підключенню атомної електростанції до російської енергетичної системи;
  • намагаються легалізувати роботу ЗАЕС в РФ за рахунок створення фейкових російських компаній: АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" та ФГУП "Запорожская АЭС", що включені в структуру ДК "Росатом".

Російські окупаційні угруповання захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

У 2022 році Україна застосувала санкції до гендиректора ДК "Росатом" Лихачова Олексія.

Нагадаємо: 

  • 5 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження економічних санкцій щодо російської корпорації "Росатом" та 199 компаній, що входять в структуру цієї корпорації.
  • Обмежувальні заходи діятимуть протягом наступних 50 років і стосуватимуться усіх фінансово-економічних операції даних установ.
  • Україна, а також деякі країни ЄС не перший місяць закликають до запровадження санкцій проти ядерного сектора Росії, зокрема "Росатому", вказуючи на його причетність до окупації Запорізької атомної електростанції. Розкриття інформації про роль "Росатома" в підтримці російської збройної промисловості тепер посилить тиск із метою включення її до санкційного списку.

Теми: РосіясанкціїУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
Усі новини...
Реклама: