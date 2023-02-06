Компанії з орбіти "Росатома" підключають ЗАЕС до російської енергосистеми – СБУ
Понеділок, 6 лютого 2023, 17:50
Служба безпеки має докази, що компанії з орбіти "Росатома", щодо яких в Україні ввели санкції, причетні до відчуження української ЗАЕС на користь Росії.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "За ініціативи СБУ запроваджено санкції проти 200 російських компаній, які намагаються "забрати" в України Запорізьку АЕС".
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Деталі: Компанії ДК "Росатом" залучені до "відчуження" ЗАЕС на користь країни-агресора Росії.
Зокрема, в СБУ є докази, які свідчать, що співробітники ДК "Росатом" та супутніх компаній корпорації:
- взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС;
- сприяють підключенню атомної електростанції до російської енергетичної системи;
- намагаються легалізувати роботу ЗАЕС в РФ за рахунок створення фейкових російських компаній: АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" та ФГУП "Запорожская АЭС", що включені в структуру ДК "Росатом".
Російські окупаційні угруповання захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року.
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У 2022 році Україна застосувала санкції до гендиректора ДК "Росатом" Лихачова Олексія.
Нагадаємо:
- 5 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження економічних санкцій щодо російської корпорації "Росатом" та 199 компаній, що входять в структуру цієї корпорації.
- Обмежувальні заходи діятимуть протягом наступних 50 років і стосуватимуться усіх фінансово-економічних операції даних установ.
- Україна, а також деякі країни ЄС не перший місяць закликають до запровадження санкцій проти ядерного сектора Росії, зокрема "Росатому", вказуючи на його причетність до окупації Запорізької атомної електростанції. Розкриття інформації про роль "Росатома" в підтримці російської збройної промисловості тепер посилить тиск із метою включення її до санкційного списку.