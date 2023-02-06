Компанії з орбіти "Росатома" підключають ЗАЕС до російської енергосистеми – СБУ 

Служба безпеки має докази, що компанії з орбіти "Росатома", щодо яких в Україні ввели санкції, причетні до відчуження української ЗАЕС на користь Росії.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За ініціативи СБУ запроваджено санкції проти 200 російських компаній, які намагаються "забрати" в України Запорізьку АЕС".

Деталі: Компанії ДК "Росатом" залучені до "відчуження" ЗАЕС на користь країни-агресора Росії.

Зокрема, в СБУ є докази, які свідчать, що співробітники ДК "Росатом" та супутніх компаній корпорації:

взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС;

сприяють підключенню атомної електростанції до російської енергетичної системи;

намагаються легалізувати роботу ЗАЕС в РФ за рахунок створення фейкових російських компаній: АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" та ФГУП "Запорожская АЭС", що включені в структуру ДК "Росатом".

Російські окупаційні угруповання захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року.

У 2022 році Україна застосувала санкції до гендиректора ДК "Росатом" Лихачова Олексія.

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