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У прифронтових регіонах призначатимуть керівників ОВА із воєнним досвідом – Зеленський

Альона Мазуренко Понеділок, 6 лютого 2023, 21:51
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у низці прикордонних та прифронтових регіонів будуть призначати керівників із воєнним досвідом.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Посилюємо наші управлінські позиції. У низці регіонів – прикордонних особливо та прифронтових – призначаємо керівників із воєнним досвідом.

Тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в захисті від наявних зараз загроз. Про кожне таке рішення буду інформувати.

Ми будемо поєднувати здобутий нашими людьми досвід захисту України – воєнний досвід – із конкретною управлінською роботою на посадах у місцевій та центральній владі".

Деталі: Зеленський також відзначив бійців 54-ї та 93-ї окремих механізованих бригад, 15-го окремого батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади.

Президент нагадав, що 6 лютого провів засідання Ставки, де обговорили ситуацію в Бахмуті та забезпечення воїнів боєприпасами. Крім того, керівник розвідки Кирил Буданов доповів про плани окупантів.

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Він також відзначив формування в МВС "Гвардії наступу": "Початок сильний. Продовження буде. Я дякую всім, хто проявив інтерес до формування бригад. Хороша мотивація плюс хороша підготовка дорівнює можливості наших сил оборони й безпеки повернути Україні своє".

Нагадаємо: 

  • На засіданні ставки 6 лютого учасники розглянули кандидатури на посади голів обласних військових адміністрацій у Київській, Херсонській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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Теми: Зеленськийвійнавлада
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