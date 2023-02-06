Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський провів Ставку: говорили про Бахмут, плани ворога і нових голів ОВА

Євген КізіловПонеділок, 6 лютого 2023, 16:50
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили ситуацію на фронті, а також кого призначати на звільнені посади голів кількох областей.

Джерело: сайт президента

Деталі: Засідання відбулося у понеділок 6 лютого. На ньому керівництво ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті.

Окрему увагу члени Ставки приділили позиціям сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами.

Також було заслухано інформацію від розвідки щодо можливих дій ворога найближчим часом.

Крім того, учасники засідання розглянули кандидатури на посади голів обласних військових адміністрацій у Київській, Херсонській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків.

ВІДЕО ДНЯ

До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Що передувало: 24 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Олексія Кулеби з посади Київської ОВА, а також Ярослава Янушевича - з посади голови Херсонської ОВА, Дмитра Живицького  - з посади голови Сумської ОВА, Олександра Старуха - з посади голови Запорізької ОВА і Валентина Резніченка - з посади голови Дніпропетровської ОВА.

Читайте УП В Google News

Теми: ЗеленськийвійнаБахмутрегіони
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоЗеленський прибув на Даунінг-стріт для переговорів із прем'єром Британії

відеоЛубінець пошматував членський квиток Європейського інституту омбудсмана на знак протесту

Герасимов про вручення обвинувального акта: Фарс і шоу, щоб роздути справу

СБУ провела перевірку щодо Баканова і засекретила її результати

фото, видеоМінкульт дозволив демонтаж пам'ятників Чкалову та Ватутіну в Києві: першого вже зносять

Британія оголосить про надання зброї більшої дальності і навчання українських пілотів

Усі новини...
Зеленський
Європарламент почав підготовку до можливого візиту Зеленського – ЗМІ
Зеленський не виступатиме на фестивалі Сан-Ремо в Італії: зачитають його звернення
Зеленський підписав закон про скасування податкових пільг для грального бізнесу
Останні новини
14:25
Енергетичний гігант Equinor отримав рекордні прибутки у 2022 році: допоміг стрибок цін
14:21
Генсек Ради Європи запропонувала варіанти створення спецтрибуналу для РФ
14:18
РФ зранку обстріляла житлові квартали Херсона: 2 поранених, пошкоджений дитсадок
14:17
"Титанова війна". ЦПК розповідає, як конфіскували українські активи російського мільярдера Шелкова
14:16
Курс валют на 8 лютого: готівкові долар та євро дешевшають
14:09
Президентка Грузії: Саакашвілі не звільнять навіть з моїм помилуванням
13:50
фото15 років за ґратами проведе киянин, який коригував удари по столиці з "Градів" та "Смерчів"
13:44
фотоЗеленський прибув на Даунінг-стріт для переговорів із прем'єром Британії
13:35
"Нова пошта" у березні відкриє перше відділення у Литві
13:30
РФ вдень обстріляла Харківщину: 4 поранених, у тому числі 10-річна дитина
Усі новини...