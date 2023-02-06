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Зеленський провів Ставку: говорили про Бахмут, плани ворога і нових голів ОВА

Євген КізіловПонеділок, 6 лютого 2023, 15:50
Зеленський провів Ставку: говорили про Бахмут, плани ворога і нових голів ОВА
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили ситуацію на фронті, а також кого призначати на звільнені посади голів кількох областей.

Джерело: сайт президента

Деталі: Засідання відбулося у понеділок 6 лютого. На ньому керівництво ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті.

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Окрему увагу члени Ставки приділили позиціям сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами.

Також було заслухано інформацію від розвідки щодо можливих дій ворога найближчим часом.

Крім того, учасники засідання розглянули кандидатури на посади голів обласних військових адміністрацій у Київській, Херсонській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Що передувало: 24 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Олексія Кулеби з посади Київської ОВА, а також Ярослава Янушевича - з посади голови Херсонської ОВА, Дмитра Живицького  - з посади голови Сумської ОВА, Олександра Старуха - з посади голови Запорізької ОВА і Валентина Резніченка - з посади голови Дніпропетровської ОВА.

Теми: ЗеленськийвійнаБахмутрегіони
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