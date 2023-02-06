Внаслідок потужного землетрусу в Туреччині кількість підтвержених загиблих зросла до 2379 людей.

Джерело: Anadolu

Деталі: Керівник департаменту з питань землетрусів та зменшення ризиків AFAD Орхан Татар повідомив, що наразі кількість загиблих становить 2316 осіб, кількість поранених - 13 293.

Кількість будівель, що обвалилися, - 6216.

При цьому з-під завалі вдалося врятувати 7840 осіб.

Оновлено: Згодом віце-президент Туреччини Фуат Октай заявив, що під час землетрусів загинули 2 тисячі 379 людей, 14 483 – отримали поранення.

Октай заявив, що 338 тисяч постраждалих від землетрусів були розміщені в гуртожитках, університетах і центрах притулку Міністерства національної освіти.

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