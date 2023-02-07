Землетрус у Туреччині і Сирії: жертв уже понад 4200
Внаслідок потужного землетрусу в Туреччині кількість підтвержених загиблих зросла до 2921 людини, а в Сирії – до 1293.
Джерела: Anadolu, Al Jazeera
Деталі: Керівник департаменту з питань землетрусів та зменшення ризиків AFAD Орхан Татар повідомив, що наразі кількість загиблих становить 2316 осіб, кількість поранених - 13 293.
Кількість будівель, що обвалилися, - 6216.
При цьому з-під завалі вдалося врятувати 7840 осіб.
Оновлено: Згодом віце-президент Туреччини Фуат Октай заявив, що під час землетрусів загинули 2 тисячі 379 людей, 14 483 – отримали поранення.
Октай заявив, що 338 тисяч постраждалих від землетрусів були розміщені в гуртожитках, університетах і центрах притулку Міністерства національної освіти.
Оновлено о 01:50. За інформацією Al Jazeera, внаслідок землетрусу у Сирії кількість загиблих зросла до 1293 осіб, також відомо про 3411 поранених.
Оновлено о 03:55. За інформацією Anadolu, кількість жертв землетрусу на південному сході Туреччини зросла до 2921, поранено 15 834 людини. Про це повідомив глава Управління з надзвичайних ситуацій Юнус Сезер.
Нагадаємо:
- Рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування.
- У Туреччині вдень було відомо про понад півтори тисячі загиблих, у Cирії - понад пів тисячі.
- Країни Європи надсилають до Туреччини понад 10 рятувальних команд, допомогу запропонувала також Україна.
- МЗС України отримало 24 повідомлення про відсутність зв’язку з українцями, які перебували у постраждалих провінціях, їхнє місце перебування з’ясовують.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна може відправити в Туреччину декілька десятків рятувальників, які допоможуть розбирати завали після землетрусу.