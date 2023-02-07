Землетрус у Туреччині і Сирії: жертв уже понад 4200

Внаслідок потужного землетрусу в Туреччині кількість підтвержених загиблих зросла до 2921 людини, а в Сирії – до 1293.

Джерела: Anadolu, Al Jazeera

Деталі: Керівник департаменту з питань землетрусів та зменшення ризиків AFAD Орхан Татар повідомив, що наразі кількість загиблих становить 2316 осіб, кількість поранених - 13 293.

Кількість будівель, що обвалилися, - 6216.

При цьому з-під завалі вдалося врятувати 7840 осіб.

Оновлено: Згодом віце-президент Туреччини Фуат Октай заявив, що під час землетрусів загинули 2 тисячі 379 людей, 14 483 – отримали поранення.

Октай заявив, що 338 тисяч постраждалих від землетрусів були розміщені в гуртожитках, університетах і центрах притулку Міністерства національної освіти.

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Оновлено о 01:50. За інформацією Al Jazeera, внаслідок землетрусу у Сирії кількість загиблих зросла до 1293 осіб, також відомо про 3411 поранених.

Оновлено о 03:55. За інформацією Anadolu, кількість жертв землетрусу на південному сході Туреччини зросла до 2921, поранено 15 834 людини. Про це повідомив глава Управління з надзвичайних ситуацій Юнус Сезер.

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